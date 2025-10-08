Grundskollärare åk 4-6 till Värner Rydénskolan
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2025-10-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252376 Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare i olika ämnen för undervisning i årskurs 4-6. Som en del av vårt engagerade arbetslag kommer du att ha en viktig roll i att forma en skola där varje elev får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Du planerar, genomför och följer upp din undervisning både självständigt och i samarbete med kollegor. Undervisningen genomsyras av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där varje elevs utveckling står i fokus.
Du kommer också att ha ett mentorsuppdrag där du följer upp och stöttar dina elevers utveckling i både kunskap och trygghet. Tillsammans med övriga kollegor bidrar du aktivt till ett pågående utvecklingsarbete där undervisningen präglas av kvalitet, struktur och kreativitet. Du arbetar för att skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö för alla elever - varje dag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Tidigare erfarenhet av arbete som lärare är meriterande samt vi ser gärna att du har en bred ämnesbehörighet där SvA är meriterande. Du har god insikt i skolans styrdokument och tillämpar dessa på ett medvetet sätt i det dagliga arbetet. Din undervisning är modern, kreativ och bygger på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker eleverna både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Du har god didaktisk och pedagogisk förmåga, kan skapa struktur och trygghet i klassrummet och arbetar aktivt för att främja studiero och en god lärmiljö under hela skoldagen.
Vidare är du en relationsskapande person som samarbetar väl med kollegor och bidrar till ett gott klimat på arbetsplatsen. Du har vana av att använda digitala verktyg i undervisningen och håller dig uppdaterad kring aktuell forskning och pedagogisk utveckling inom dina ämnen. Du är en trygg och tydlig vuxen som bygger goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du värdesätter samarbete, är nyfiken på utveckling och ser möjligheter i en mångfald av elever och arbetssätt. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Värner Rydénskolan är en två-parallellig F-9-skola i Malmö med cirka 400 elever. Vi är en resursstark och välorganiserad skola där alla arbetar tillsammans för att skapa en trygg och lärorik miljö för våra elever. Vår undervisning har ett tydligt språk- och kunskapsutvecklande fokus och bygger på att eleverna är aktiva, nyfikna och delaktiga. Vi strävar efter att vara varje elevs bästa skola - och en arbetsplats där du som medarbetare trivs, utvecklas och gör skillnad.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-01-05Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Diandra Erlisi diandra.jashari@malmo.se 072-3942353 Jobbnummer
9547695