Grundskollärare åk 4-6 till Torpaskolan
2026-03-04
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Vi söker nu lärare till årskurs 4-6 till Torpaskolan. I din roll som lärare hos oss jobbar du mot målsättningen att alla elever ska få känna trygghet, nå kunskapsmålen, utvecklas som individer och känna att skolan ger en känsla av sammanhang.
Välkommen till oss
Torpaskolan ligger i Jönköpings södra stadsdel. Vi är en treparallellig skola från förskoleklass till årskurs 6 med cirka 500 elever. Skolan är organiserad i arbetslag där lärare av olika yrkeskategorier arbetar tillsammans med eleverna under elevernas hela skoldag. Till varje arbetslag hör ett fritidshem som är placerat i skolans lokaler. På Torpaskolan arbetar idag närmare 75 medarbetare i elevernas närhet. Skolans styrka är kompetenta och engagerade lärare med fokus på kunskap, lärande och trygghet samt lägger stor vikt vid värdegrundsfrågor.
På vår hemsida får du gärna läsa mer om Torpaskolan.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som har behörighet att undervisa i matematik, svenska, engelska och idrott i åk 4-6 . Du är en tydlig ledare i klassrummet och har förmågan att skapa ett varmt klassrumsklimat där du lyckas entusiasmera eleverna i deras lärande. Du har god samarbetsförmåga, god kommunikativ förmåga, goda IT-kunskaper och är väl förtrogen med pedagogisk dokumentation. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
- Ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen.
- Självständigt och gemensamt i arbetslaget planera, bedriva och följa upp undervisning.
- Kartlägga elevers kunskapsnivå, men även dokumentera deras utveckling.
- Säkerställa att utbildning sker enligt läroplanen samt övriga styrdokument.
- Tillsammans med arbetslag eller lärarkollegor förbättra undervisningen.
- Utveckla elevernas förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva.
- Bygga tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
- Bidra till en trivsam arbetsmiljö på skolan som främjar lärande och utveckling under elevernas skoldag.
- Mentorskap
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som lärare på Torpaskolan.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
