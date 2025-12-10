Grundskollärare åk. 4-6 till Elinelundsskolan
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2025-12-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252864 Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 4-6 till Elinelundsskolan!
Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i grundskolans åk 4, framför allt i ämnena So, No och engelska, där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. I ditt uppdrag är det också aktuellt med ett mentorskap mot en av våra klasser. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmre i deras studieutveckling och personliga mognad. Som mentor informerar och håller du elevens vårdnadshavare underrättade om elevens studieutveckling genom regelbundna utvecklingssamtal.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot årskurs 4-6 i ämnena So, No och Eng. Det är meriterande om du har behörighet i fler ämnen. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare.
Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
För att passa som grundskollärare hos oss är det viktigt att du är flexibel och har god förmåga att skapa hållbara relationer till såväl kollegor som elever och vårdnadshavare. Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Elinelundskolan ligger mitt i en framväxande stadsdel i Malmös södra delar. Vi har nära till en spännande natur intill kalkbrottet och våra lärmiljöer skapar goda förutsättningar för undervisning och lärande. Skolan är nybyggd med moderna lokaler, arbetsrum till personal och grupprum till alla hemklassrum. Skolan är en F-9 skola med ca 720 elever. För att skapa helhet för våra elever är det viktigt att våra team är effektiva och att vi utvecklas tillsammans. Därför är det också viktigt för oss att du trivs och har det bra tillsammans med dina kollegor.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tills vidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sveriges Lärare
Frida Svensson frida.svensson3@malmo.se - Jobbnummer
9638146