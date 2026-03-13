Grundskollärare åk 4-6, Mariebergsskolan
Umeå kommun / Grundskollärarjobb / Umeå Visa alla grundskollärarjobb i Umeå
2026-03-13
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun i Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.
Mariebergsskolan är en F-6 skola med cirka 330 elever.
Vi har en bra skolmiljö och en fin närmiljö med Bräntbergsbacken, Gammliaskogen, Nydalasjön och Mariehemsängarna. Våra prioriterade mål detta läsår är tillgängligt lärande, relationell pedagogik, skolnärvaro, läsutveckling och delaktighet.
Häng gärna med på en digital rundtur på skolan här!
Vi söker nu en grundskollärare att förstärka vårt team med!
Anställningsinformation
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, från och med 2026-05-25 till och med 2027-06-15Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Din uppgift som lärare i grundskolan är att utifrån läroplanen planera och genomföra undervisning men också göra en mer övergripande planering tillsammans med kollegor. Du ska enskilt och tillsammans med kollegor följa upp, utvärdera och analysera undervisning samt bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling. Du ansvarar för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö som bidrar till elevernas måluppfyllelse. Som lärare ansvarar du för att informera elev och vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling och att ibland, enskilt eller tillsammans med kollega samt ha mentorsansvar.
Under läsåret 2026-2027 kommer du undervisa elever i årskurs 4 i matematik och NO.
Om dig
Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa en trygg, inkluderande och stöttande lärmiljö, struktur och sammanhang för alla elever. Du är väl insatt i skolans styrdokument. Du differentierar och varierar undervisningen utifrån elevernas behov. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter för att bidra till det kollegiala lärandet. En viktig del av lärarrollen är att bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Grundskollärarexamen för åk 4-6
Har/har ansökt om lärarlegitimation
Erfarenhet av arbete med årskurs 4-6
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av att arbete med elever i behov av stöd tex NPF
Urval och intervjuer sker löpande, varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/198". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Utbildning, För- och grundskolenämnden, Mariebergsskolan Kontakt
Catharina Brandén, biträdande rektor 090-165634 Jobbnummer
9796252