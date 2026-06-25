Grundskollärare åk 4-6 Lugnviksskolan
Östersunds Kommun / Grundskollärarjobb / Östersund Visa alla grundskollärarjobb i Östersund
2026-06-25
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Lugnviksskolan är en två parallellig F-9 skola med ca 490 elever. Vår skola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På Lugnviksskolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar på varandra och på eleverna. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter och tar våra roller som goda, vuxna förebilder på allvar. Vårt mål är att tillsammans med vårdnadshavare och elever skapa en verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våra elever de bästa förutsättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Ditt nya jobb
Som lärare hos oss är ditt viktigaste uppdrag att skapa en lärmiljö där varje elev känner sig trygg, sedd och motiverad att utvecklas. Du bidrar till att bygga en kultur präglad av tillit, höga förväntningar och tro på varje elevs förmåga att lyckas.
Som klasslärare på mellanstadiet undervisar du främst i de teoretiska ämnena i årskurs 4–6. I ditt arbete har du stöd av ett engagerat elevhälsoteam och resurspedagoger som tillsammans med dig skapar de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och välmående.
Du blir en del av ett professionellt och samarbetsinriktat arbetslag där ni tillsammans planerar, utvecklar och tar ansvar för elevernas utbildning. Genom ert gemensamma arbete skapar ni en undervisning som inspirerar, utmanar och leder till goda resultat.
En central del av ditt uppdrag är att väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära, samtidigt som du stärker deras förmåga att ta egna initiativ, utveckla sina kunskaper och ta ansvar – både för sig själva och för andra. Tillsammans formar vi framtidens trygga och ansvarstagande samhällsmedborgare!
Vanliga arbetsuppgifter
Planera och genomföra undervisning enligt läroplanen
Samarbeta med arbetslaget kring undervisning
Bedöma och betygsätta eleverna
Dokumentera i verksamhetssystem
Skapa god miljö för lärande
Din kompetens
Legitimerad lärare mot åk 4-6 med bred ämnesbehörighet
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du har god kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom skolan.
Du har god datorvana, och det är meriterande om du har jobbat med digitala system riktade till skolan
Vi söker dig!
Vi söker dig som:
Har ett tydligt och tryggt ledarskap i klassrummet
Bygger förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
Skapar en struktur och studiero som främjar lärande
Har höga förväntningar på eleverna och arbetar aktivt för deras kunskapsutveckling
Arbetar inkluderande och ser varje elevs behov och potential
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna för tjänsten.
Hos oss på Lugnviksskolan erbjuds du spännande uppdrag, arbete i moderna lokaler och möjlighet till utveckling. Varmt välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Midvägen 2 (visa karta
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831 51 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor
Håkan Olofsson hakan.olofsson@ostersund.se +4663143956 Jobbnummer
9979732