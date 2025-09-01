Grundskollärare åk 4-6
2025-09-01
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Detta söker vi
Vi söker nu dig som är legitimerad lärare i årskurs 4-6. Just det här läsåret ska du undervisa och vara mentor i en välfungerande åk 6. Det finns ytterligare en mentor kopplad till klassen. En bred ämnesbehörighet och gärna i matematik är meriterande. Då vi har hela utbildningskedjan för grundskolan kan vi dra nytta av det på olika sätt så om man är behörig för och vill följa en klass över stadiegränserna brukar det gå att ordna, men det normala är att man följer sin klass från åk 4 till åk 6.
Du är van vid att planera och genomföra undervisning på mellanstadienivå med tillhörande bedömning. Vi vill att du är en tydlig ledare och har elevens måluppfyllelse i fokus. Vi ser att du är en lärare som bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med eleverna och att du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor.
Vi erbjuder
I Vittra tillhör du alltid ett arbetslag där du och dina kollegor planerar, genomför och utvärderar undervisningen tillsammans med eleverna. Samarbetet i arbetslaget är en avgörande faktor för att skapa en undervisning och en lärmiljö som kan passa alla elever oavsett bakgrund.
Som lärare får du möjlighet att delta i och bedriva nytänkande och framtidstänkande kring elever och pedagogiska frågor i ett av Sveriges ledande friskoleföretag. Vittra har attraktiva anställningsvillkor och förmåner samt erbjuder marknadsmässiga löner.
Vittra Röda stans grundskola startade hösten 2002 i centrala Norrköping, nära Folkparken. Idag har vi ca 580 barn och elever från förskola till årskurs 9. Vi har ett 70-tal engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar i väl fungerande arbetslag. Hos oss på Vittra Röda stan möts du av en verksamhet med stort engagemang, hög kvalitet och massor av glädje. Du arbetar i en stimulerande och trygg miljö i nära pedagogiska relationer mellan vuxna och barn. Våra lokaler är nyrenoverade sedan ett par år tillbaka.
Ungefär hälften av våra barn har ett annat modersmål vilket gör att integrationen fungerar väl, så som man skulle önska att det skulle vara på alla skolor. Vi har överlag ingen oro i våra elevgrupper när en stadieövergång närmar sig då de flesta elever väljer att gå kvar på skolan och slipper göra skolbyten. Alla elever i åk 4-9 har en egen chromebook. I år gör vi en stor satsning på skolbiblioteket.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2025-09-25. Tjänsten är på 100 %. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.
Vittra har kollektivavtal med Sveriges Lärare, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Sara Johansson på mail sara.johansson@vittra.se
alternativt på telefonnummer 011-21 38 71.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vittraskolorna AB
(org.nr 556458-6716) Arbetsplats
Vittra Jobbnummer
9486424