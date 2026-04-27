Grundskollärare åk 4 Valla skola
2026-04-27
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Valla är en trivsam förort endast 10 minuters resväg från Katrineholm. Bygden erbjuder blandad natur med öppna åkrar och härliga skogar men det finns också affär, handelsträdgård och närproducerat i området. Valla är ett modernt villasamhälle uppbyggt kring en centrumbebyggelse av äldre typ.
I samhället finns en F-6-skola med tillhörande fritidshem där omkring 30 pedagoger arbetar med drygt 200 elever. Skolan erbjuder ändamålsenliga lokaler som stödjer utvecklingen av elevernas ämneskunskaper och skolan har förutom klassrum och grupprum en hemkunskapssal, en bildsal, en musiksal, två slöjdsalar samt ett bibliotek. Skolan har dessutom en stor idrottshall med en mindre ansluten sal samt en trivsam utemiljö som uppmuntrar till lek och gemenskap.
Eleverna har tillgång till iPads som lärverktyg. Alla våra klassrum är utrustade med Smartboards. Blir du en av oss får du en Mac och en tjänstetelefon som arbetsverktyg.
Genom ett nära samarbete mellan pedagogerna arbetar skolan aktivt för att höja kvaliteten i undervisningen. Vi har ett förhållningssätt där vi ser alla våra olikheter som en resurs.
Valla skolas prioriterade utvecklingsområden läsåret 2025/2026 är:
Fler elever ska nå lägst E eller högre i matematik
Daglig rörelseaktivitet för alla elever
Inspirera och stödja eleverna att vilja sträva efter högre måluppfyllelse
1 plats(er).
Som lärare hos oss kommer du att vara mentor för en klass i årskurs 4 och ansvara för undervisning i svenska, matematik, engelska samt SO. I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån gällande styrdokument.
Du ansvarar för elevernas kunskapsutveckling och arbetar aktivt med att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö. Som mentor har du ett särskilt ansvar för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling, vilket innebär regelbunden kontakt med vårdnadshavare samt att leda utvecklingssamtal och dokumentera elevernas progression.
I arbetet ingår även att:
* samarbeta med kollegor i arbetslaget för att utveckla undervisningen
* delta i skolans systematiska kvalitetsarbete
* anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar
* arbeta främjande och förebyggande tillsammans med elevhälsoteamet
* bidra till skolans värdegrundsarbete och en positiv skolmiljöKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4, gärna med behörighet i svenska, matematik, engelska och SO. För att lyckas i rollen krävs det att du har goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt, samt att du har god digital kompetens som du använder som ett naturligt stöd i undervisning och dokumentation.
Du har god förmåga att planera, genomföra och följa upp undervisning med fokus på elevernas kunskapsutveckling. Du tar ansvar för ditt uppdrag och kan arbeta självständigt med både planering och genomförande, men du bidrar även aktivt i arbetslaget genom att dela ansvar, kunskap och erfarenheter. Erfarenhet av mentorskap eller arbete som klasslärare är meriterande.
För vår skola är det viktigt att du är/har:
* tydlig och trygg i relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
* inkluderande och har förmåga att anpassa undervisningen efter elevers olika behov
* strukturerad, ansvarstagande och lösningsfokuserad
* god samarbetsförmåga
* tydlig kommunikation
* engagerad i skolutveckling och vill bidra till verksamhetens utveckling
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Anställningsintervjuer utförs kontinuerligt under ansökningstiden.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321544/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms kommun
Rektor
Ann Frykman Wall ann.frykmanwall@katrineholm.se 0150-57396
