Grundskollärare åk 4
Ystad kommun / Grundskollärarjobb / Ystad Visa alla grundskollärarjobb i Ystad
2025-10-06
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.
Idag går ungefär 250 fantastiska elever på Källan skola med varierad kulturell och social bakgrund, en mångfald som berikar vår vardag. Förtroendefulla relationer och lärande står i fokus när vi tillsammans arbetar för att vara en skola där både elever och vuxna trivs och utvecklas.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Undervisning på mellanstadiet.
Som lärare och professionell pedagog på Källan har du höga förväntningar och tror på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer med elever och vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande.
Du följer upp undervisningens kvalitet, ger framåtsyftande återkoppling till eleverna och stöttar elever i behov av särskilt stöd samt utmanar elever som behöver extra utmaningar.
Kollegialt lärande är en del av arbetet, där du samarbetar med dina kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad lärare för årskurs 4-6.
* Är flexibel och har god samarbetsförmåga.
* Är en tydlig ledare med god didaktisk förmåga och strukturerad undervisning.
* Har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning.
För att trivas i rollen hos oss tror vi att du är kreativ och utvecklingsinriktad, ser varje enskild elevs behov samt har nära till glädje och skratt. Du är lugn och trygg i dig själv och trivs med att skapa ett gott samarbetsklimat med elever, medarbetare och föräldrar. Du trivs bäst när du arbetar i team med andra. Du tycker om att tänka i nya pedagogiska banor och prestigelöst diskutera fram lösningar tillsammans med övrig personal utifrån elevens behov.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
