Grundskollärare åk 2-6 samt anpassad till Lorensborgsskolan

2026-02-05
Ref: 20260272 Publiceringsdatum2026-02-05
Nu söker vi en musiklärare på 45% med undervisning i årskurserna 2-6 samt anpassad grundskola. Vårt gemensamma mål är att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som skolsocialt. Tillsammans ska vi rusta varje elev inför framtiden. Genom att samverka med varandra ska vi skapa de bästa förutsättningarna för varje elev att lyckas och att tro på sin egen förmåga.
Vi söker dig som är trygg i ditt uppdrag och självklart sätter du elevens behov och förutsättningar i centrum. Du arbetar utifrån läroplan och gällande styrdokument när du planerar, genomför, utvärderar samt dokumenterar din undervisning både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Du följer upp undervisningen och elevernas resultat i samarbete och dialog med dina kollegor. I dina arbetsuppgifter ingår även att planera och organisera skolavslutningar och övriga uppträdanden samt att ibland samarbeta med externa kulturaktörer.Kvalifikationer
Du som söker har lärarlegitimation med ämnesbehörighet i musik för årskurs 2-6. Du är engagerad och flexibel med god samarbetsförmåga och har ett positivt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa goda möten och att samspela med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du vill delta aktivt i skolans utvecklingsarbete. Du har förmåga att skapa goda relationer och har ett tydligt och professionellt bemötande i dialog med elever och vårdnadshavare.
Du vill utveckla din undervisning och arbeta systematiskt med att planera, genomföra och bedöma elevernas kunskaper. Du är tydlig och trygg i ditt ledarskap samt anpassar undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och tidigare kunskaper för att ge dem möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt. Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Lorensborgsskolan är en grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i centrala Malmö med närhet till Stadion och Pildammsparken. Vi har specialverksamheter; synverksamhet och anpassad grundskola. På Lorensborgsskolan arbetar vi för att varje enskild elev utvecklar sitt personliga ledarskap så att de med framgång och utifrån sitt bästa jag får en positiv och utvecklande skolgång och i framtiden ett positivt och utvecklande yrkesliv. Vi arbetar för ett starkt ledarskap på vår skola, i varje klassrum, i varje medarbetare och i varje elev. Våra förväntningar bygger på en tro att varje enskild individ kan påverka sitt liv i en positiv riktning genom enkla handlingar i vardagen. Vi utövar ledarskap genom att ha höga förväntningar på varandra, genom att visa omtanke och respekt för alla vi möter under skoldagen och genom att ta ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö. Vi känner tillit till varandra och till att vår läroplan kommer att vägleda oss i vårt arbete.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidare
Omfattning: Deltid 45%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
