Grundskollärare åk 1-3 Västerby skola - Hedemora kommun - Grundskolelärarjobb i Hedemora

Hedemora kommun / Grundskolelärarjobb / Hedemora2021-04-14Hedemora - Dalarnas äldsta stad - är en ekokommun i södra Dalarna med 15 300 innevånare. Förutom en levande landsbygd finns i Hedemora modern industri med gamla anor. Här erbjuds stora möjligheter till ett rikt friluftsliv, närhet till högskola och goda förbindelser med bl a Stockholmsregionen. Hedemora kommuns vision är att skapa en bygd med framtidstro, där människor och näringsliv utvecklas.Hedemora kommun är kommunens största arbetsgivare med över 1400 medarbetare inom ett hundratal olika spännande yrken. Kommunens övergripande strategiska mål är att skapa möjligheter för en god livskvalitet och god omsorg, få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort. God livskvalitet innebär bland annat att Hedemora kommun är en ekokommun med goda boendemiljöer, att vi utvecklar kultur- och naturmiljöer, erbjuder bra förskolor och grundskolor, en gymnasieskola med utbildning av högsta kvalitet, samt utvecklar en positiv och stimulerande miljö för näringslivet.2021-04-14Bildningsförvaltningen söker en grundskollärare med placering på Västerby skola.Västerby skola är en F-6 skola, ca 5 km utanför Hedemora centrum, med sammanlagt ca 135 elever i grundskola och fritidshem. Skolan har en inspirerande utemiljö där eleverna har tillgång till planer för bollspel, lekredskap och en skogsdunge. I närområdet finns också skogen som vi gärna vistas i.Vår vision är en öppen och välkomnande skola där alla känner sig betydelsefulla och utvecklar sin förmåga att möta sina medmänniskor med respekt och tolerans. Vi vill ge våra elever en vidgad syn på att mångfald och människors olikheter ärberikande.Vi har nu möjlighet att erbjuda en tjänst som grundskollärare i åk 1-3.Vi söker dig som är en tydlig ledare, är kreativ och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och är trygg i lärarrollen. Du ska arbeta med en stark tilltro till alla elevers förmåga, anpassa undervisningen och skapa ett inkluderande klassrumsklimat. Tjänsten innebär att arbeta i arbetslag med klassläraransvar. Till ditt stöd finns arbetslaget på skolan, kommunens centrala elevhälsa och IT pedagog.Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskolans åk 1-3.Du har god insikt och kunskap om skolans styrdokument och förmåga att omsätta dessa i det dagliga arbetet. Anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och tillämpar en mångfald av metoder och arbetssätt, samt tillsammans med arbetslaget inspirerar och stimulerar skolutveckling som leder till goda elevresultat.Obehöriga erbjuds efter överenskommelse termins-/läsårsanställning.För anställning krävs utdrag ur belastningsregistret.ÖVRIGTVi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar kommunen.Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.VÄLKOMMEN med Din ansökan via offentliga jobb.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-11 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-23Hedemora kommun5691104