Grundskollärare åk. 1-3 till Ängslättskolan - Malmö kommun

Malmö kommun / Grundskolelärarjobb / Malmö2021-04-09Ref: 202109202021-04-09Nu söker vi dig som är legitimerad grundllärare i årskurs 1-3 till Ängslättskolan!I ditt uppdrag ingår planering av undervisning, genomförande av undervisning och bedömning av elevers förvärvade kunskaper. Du utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget och arbetar tätt tillsammans med ditt årskurs-team. Du bedriver en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen.I ditt uppdrag kan det även komma att bli aktuellt med ett mentorskap mot några av våra elever. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmre i deras studieutveckling och personliga mognad. Som mentor informerar och håller du elevens vårdnadshavare underrättade om elevens studieutveckling genom regelbundna utvecklingssamtal.Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot årskurs 1-3. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande.Du har en god insikt och kunskap om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.Välkommen med din ansökan!Om arbetsplatsenÄngslättskolan ligger i Bunkeflostrand och är en treparallellig F-6 skola med integrerad grundsärskola åk 1-6 med åtta klasser. Skolan arbetar efter Bunkeflomodellen med fysisk aktivitet på schemat varje dag. Vi arbetar med skolans digitala utveckling och alla elever har tillgång till en egen Chromebook eller iPad. Vi är en partnerskola som tar emot många lärarstudenter, och har ett nära samarbete med Malmö universitet.Vår grundsärskola som tar emot elever i åk 1-6 är indelad i grundsärskola mot ämnen samt grundsärskola mot ämnesområden. Våra elever som läser mot ämnesområden har sin undervisning på Broskolan och våra elever som läser mot ämnen har sin undervisning på Ängslättskolan.Som pedagog på Ängslättskolan driver du pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget under ledning av rektor/biträdande rektor. Vi tillvaratar och uppmärksammar varandras kompetenser. Alla elever och all personal som arbetar på Ängslättskolan ska känna trygghet, glädje och trivsel.Vi arbetar med att anpassa lärmiljön för alla elever i klassrummet för att varje elev ska kunna lära efter sina förutsättningar, utveckla kunskaper och färdigheter efter bästa förmåga och därigenom få framtidstro och kunna göra aktiva och självständiga val i livet.Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med 80 skolor, 6200 medarbetare och 33 900 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans- varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?Information om tjänstenAnställningsform: TillsvidareOmfattning: 100 %Antal tjänster: 1Tillträde: 2021-08-10Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/. Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg - Belastningsregistret.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nedan nämnda kontaktpersoner.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-23Malmö kommun5680456