Grundskollärare åk 1-3, Bullmarks skola
Umeå kommun / Grundskollärarjobb / Umeå Visa alla grundskollärarjobb i Umeå
2025-12-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun i Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
Bullmarks skola är en F-6 skola med 70 elever 3 mil från Umeå.
Skolan består av två byggnader, den ena helt nybyggd och den andra helrenoverad. Vi har en otroligt fin skola med bästa möjliga förutsättningar för både elevers och pedagogers arbetsmiljö. Lokalerna är väl anpassade för verksamheten och varje klassrum har ett eget grupprum. Lokalerna har en god ljudmiljö med ljuddämpande material vilket skapar en lugn studiemiljö. Skolan har ett eget litet bibliotek med ett väldigt bra utbud och där finns också möjlighet för grupparbeten och bokprat. Fritids lokaler är väl genomtänkta och ligger i nära anslutning till klassrummen för åk F-3. Skolans utemiljö är väldigt trevlig och skolan ligger centralt placerad i byn med närhet till skog, idrottsplats och elljusspår.
Att det är en liten skola och att vi är relativt få som arbetar här möjliggör ett gott samarbete mellan skola och fritids och det skapar en god grundtrygghet. Eleverna på skolan känner till personalen och personalen känner till alla elever och hjälps åt att se och stötta eleverna.
Att jobba på en byaskola medför att närheten till eleverna och elevperspektivet i centrum genomsyrar alla delar i arbetet. Vi jobbar flexibelt och med kreativa lösningar med allt från schemaläggning till gruppindelningar. Pedagogerna i F-6 deltar tillsammans i ett stort arbetslag där alla hjälps åt att planera exempelvis friluftsdagar och temadagar och deltar gemensamt i olika fortbildningsinsatser.
Intresserad av en digital rundtur? Klicka här!
Vi söker nu en vikarierande grundskollärare för årskurs 1-3!
Anställningsinformation
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, med planerad start 2025-12-01 till och med 2026-12-18.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Tjänsten är ett vikariat som mentor i årskurs 3. Din uppgift som lärare i grundskolan är att skapa en meningsfull och trygg skoltillvaro för våra elever. Bland annat genom att, utifrån läroplanen, planera undervisning men också göra en mer övergripande planering tillsammans med kollegor. Du ska enskilt och tillsammans med kollegor följa upp, utvärdera och analysera undervisning samt bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling. Du ansvarar för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö som bidrar till elevernas måluppfyllelse. Som lärare ansvarar du för att informera elev och vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling.
Om dig
Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa en trygg, inkluderande och stöttande
lärmiljö, struktur och sammanhang för alla elever. Du är väl insatt i skolans styrdokument. Du differentierar och varierar undervisningen utifrån elevernas behov. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter för att bidra till det kollegiala lärandet. En viktig del av lärarrollen är att bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Lärarlegitimation och behörighet för aktuell årskurs 1-3
Erfarenhet av arbete i skola
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska och engelska språket i tal och skrift
B-körkort och tillgång till egen bil med anledning av gles kollektivtrafik
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta som mentor i grundskola
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/909". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Utbildning, För- och grundskolenämnden, Grundskolor F-6 Nordöst Kontakt
Lina Halling, rektor 090-164051 Jobbnummer
9646454