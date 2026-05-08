Grundskollärare åk 1-3 - Vikariat för höstterminen 2026
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Grundskollärare 1-3 söker till Vittra Rösjötorp ( vikariat höstterminen 2026. )
Om Vittra Rösjötorp
Vittra Rösjötorp International är en förskola och grundskola upp till årskurs 6 som ligger i det vackra Rösjö naturreservatet i Sollentuna. Vi har en tvåspråkig inriktning, svenska och engelska, som ger barn och elever chansen att lära sig det engelska språket, utöver den svenska läroplanen redan från tidig ålder. På Vittra Rösjötorp blir engelskan en naturlig del i vardagen. Vi arbetar nära naturen, våra pedagoger är närvarande och lär känna alla elever vilket gör att eleverna känner sig trygga och sedda.
Hos oss på Vittra möts du av en verksamhet med starkt engagemang, hög kvalitet och massor av glädje. Du arbetar i en stimulerande och trygg miljö i nära pedagogiska relationer mellan vuxna och barn. Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevens individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, elever som vuxna.
Ditt uppdrag och din profil
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare 1-3. Då vi har en tvåspråkig profil behöver du kunna undervisa vissa ämnen på engelska. Du är motiverad och engagerad samt lika ansvarsfull som ödmjuk och kreativ. I denna tjänst krävs det att du är strukturerad, drivande och har goda ledaregenskaper. Du är trygg och stabil i dig själv och i mötet med kollegor, elever och vårdnadshavare. I ditt uppdrag arbetar du som klasslärare tillsammans med lärarkollegor. Du är skicklig på att se elevernas behov och förändra ditt förhållningssätt, bemötande samt arbetsmetoder för att skapa bästa förutsättning för varje elev.
Du trivs med att vara en tydlig och varm ledare där du har förmåga att skapa en blandning av rutiner, förutsägbarhet, extra anpassningar och flexibilitet som behövs. Vi tror att du trivs på en arbetsplats som präglas av god sammanhållning och en fin arbetsmiljö där relationer, samarbete och engagemang genomsyrar vår verksamhet.
Eftersom vi är en tvåspråkig skola söker vi lärare som kan både kommunicera och skriva på svenska och engelska.
Vi erbjuder
Vittra Rösjötorp är en skola som präglas av en stark gemenskap och en vilja att stödja varandra i vårt uppdrag. Vi arbetar tillsammans i arbetslag. Vi vill att eleverna skall känna sig delaktiga i undervisningen och få möjlighet att påverka vad de skall arbeta med. Det är viktigt för oss att varje elev kommer till sin rätt och känner sig sedd av läraren.
Om du vill veta mer om Vittra Rösjötorp kan du gå in på vår hemsida, https://vittra.se/rosjotorp/; https://vittra.se/rosjotorp-international/
Övrigt
Tjänsten är ett vikariat för höstterminen (10/8 -2026 - 22/12 - 2026) med möjlighet till förlängning och motsvarar en ferietjänst på 100%, tillträde 10/8-2026. Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem, länken hittar du här på sidan.
Intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdag. Utdrag ur polisens belastningsregister är obligatoriskt för att kunna skriva på anställningsavtal. Bifoga även en kopia på din lärarlegitimation och behörighetsförteckning. Ansökningar utan bifogad legitimation behandlas i mån av tid.
Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektors Sofie Sjögren på sofie.sjogren@vittra.se
9901397