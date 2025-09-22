Grundskollärare 7-9 Mu/En/Sv
Härryda kommun / Grundskollärarjobb / Härryda Visa alla grundskollärarjobb i Härryda
2025-09-22
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
I augusti 2025 startade Härryda Kommun en resursskola för elever med autism och/eller språkstörning. Mosslyckeskolan är en skola som erbjuder undervisning i ett litet sammanhang. Eleverna kommer från hela kommunen och läsåret 25/26 har vi 20 elever i årskurs 4-8.
Lokalerna har stor potential och är nyrenoverade och ligger fint beläget i Landvetter precis bredvid Önnerödsskolan. Skolgården har restaurerats upp och är uppdelad i två områden, ett område som inbjuder till lek och aktivitet och en del där eleverna kan sitta och spela spel eller umgås. Skolan består av en stor byggnad med flera ingångar och olika lokaler som ska anpassas efter verksamheten vi har behov av. Vi siktar på en hög kompetens och att alla professioner som skolan har behov av ska finnas tillgängliga. Vi kommer att bygga upp skolan och många delar av organisationen tillsammans. Du kommer att ha tillgång till regelbunden handledning av logoped, psykolog och specialpedagog.
Varmt välkommen till Härryda Kommun och resursskolan!
Ditt uppdrag
Som lärare hos oss möter du eleverna varje morgon och genomför en incheckning för att fånga upp hur de mår och hur de upplever sin dagsform. Utifrån detta anpassar du starten på dagen efter den nivå eleverna signalerar att de klarar av.
Du arbetar kontinuerligt med bildstöd och tydliggörande pedagogik för att stärka elevernas kommunikation och möjlighet att visa sina kunskaper.
I din roll ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med kollegor. Du ansvarar för att leda undervisning i dina ämnen, både i klass, i smågrupper och individuellt vid behov. Undervisningen utgår alltid från gällande styrdokument och kursplaner. Din planering ska även kunna fungera som tydliga instruktioner för eventuella elevassistenter, vilket kräver både god undervisningsskicklighet och förmåga att samarbeta med andra vuxna.
Samarbetet kring eleverna är en central del av verksamheten. Du förväntas därför delta aktivt i arbetslagsmöten, kompetensutveckling och andra mötesforum. Som stöd i ditt arbete har du nära tillgång till specialpedagog, speciallärare och logoped, samt löpande handledning i din roll.
En viktig del av uppdraget är även att ha en god dialog med vårdnadshavare och externa aktörer, för att säkerställa elevernas utveckling och välmående.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med ämnesbehörighet för årskurs 7-9 i musik, svenska och/eller engelska. Det är meriterande om du har en bredare behörighet.
Du har ett starkt engagemang och erfarenhet av arbete med barn och unga med NPF-diagnoser (autism, ADHD och språkstörning). Du arbetar lågaffektivt och flexibelt, och använder tydliggörande pedagogik, TAKK, bildstöd samt digitala och kompensatoriska verktyg som naturliga inslag i undervisningen.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker en person som:
• Har lätt att anpassa sitt arbetssätt efter elevernas olika förutsättningar och behov.· Är flexibel och lösningsfokuserad.· Kan skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.· Är motiverad, engagerad och visar entusiasm i sitt arbete.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279377". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Rektor
Helena Fri helena.fri@harryda.se 031-724 61 93 Jobbnummer
9520838