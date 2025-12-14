Grundskollärare 4-9/ Högstadielärare Spanska
2025-12-14
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Sion i Västerås
Pilträdsskolan är en friskola med ca 290 elever som betonar kunskap, trygghet och elevens unika värde. Skolan startades 1994 och bedriver undervisning i skolår F-9 samt fritidsverksamhet. I anslutning till skolan finns Pilträdets förskola för barn 1-5 år. Huvudman är Stiftelsen Källan i Västerås och skolan finns på Vallby.
Vi önskar att du har högskoleutbildning (Grundskollärare 4-9, lärare mot äldre åldrar eller högstadielärare) och erfarenhet av arbete i grundskolan. Lärarlegitimation är meriterande. Vi ser även att du är förtrogen med läroplanen, kursplaner, skolverkets riktlinjer och grundskolans verksamhet. Du är ansvarstagande, självständig, tar egna initiativ och har god samarbetsförmåga.
Som lärare hos oss kommer du att samarbeta, planera och utvärdera undervisningen i samråd med kollegor och elever. Du är duktig på och intresserad av att kontinuerligt utveckla ledning och stimulans och extra anpassningar i din undervisning. Vi arbetar även aktivt med motiverande och värdeskapande undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och kontakter med vårdnadshavare.
Vi är en skola där alla elever i F-9 har tillgång till iPad. Du har god datavana. Du har även ett genuint intresse för att arbeta med elevers utveckling och lärande, ser möjligheter, är flexibel, vågar prova nya arbetssätt och har god vana att samarbeta.
Vi söker dig som får energi av att arbeta med människor. Ditt intresse och din vilja att hjälpa andra märks i ditt dagliga arbete. Vill du vara med och bidra med planering och utveckling av verksamheten tillsammans med oss är du välkommen med din ansökan. Vi erbjuder dig en möjlighet att göra skillnad för våra elever varje dag.
Tjänsten är en ferietjänst med undervisning i spanska åk 6-9 ca 60%. Tjänsten går att kombinera med andra ämnen/uppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: jobb@piltradsskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Högstadielärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Sion
724 80 VÄSTERÅS Arbetsplats
