Grundskollärare 4-9/ Högstadielärare NO
2026-02-12
Pilträdsskolan är en friskola med ca 300 elever som betonar kunskap, trygghet och elevens unika värde. Skolan startades 1994 och bedriver undervisning i skolår F-9 samt fritidsverksamhet. I anslutning till skolan finns Pilträdets förskola för barn 1-5 år. Huvudman är Stiftelsen Källan i Västerås och skolan finns på Vallby.
Vi söker nu inspirerande lärare till högstadiet som tillsammans med oss vill forma framtiden och bidra till en meningsfull skolgång för våra elever. Vi önskar att du har högskoleutbildning (Grundskollärare 4-9, lärare mot äldre åldrar eller högstadielärare) och erfarenhet av arbete i grundskolan. Lärarlegitimation är meriterande. Vi ser även att du är förtrogen med läroplanen, kursplaner, skolverkets riktlinjer och grundskolans verksamhet. Du är ansvarstagande, självständig, tar egna initiativ och har god samarbetsförmåga.
Som lärare hos oss kommer du att samarbeta, planera och utvärdera undervisningen i samråd med kollegor och elever. Du är duktig på och intresserad av att kontinuerligt utveckla ledning och stimulans och extra anpassningar i din undervisning. Vi arbetar aktivt med motiverande och värdeskapande undervisning.
I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och kontakter med vårdnadshavare. Du har god datavana. Du har även ett genuint intresse för att arbeta med elevers utveckling och lärande, ser möjligheter, är flexibel, vågar prova nya arbetssätt och har god vana att samarbeta.
Vill du vara med och bidra med planering och utveckling av verksamheten tillsammans med oss är du välkommen med din ansökan. Vi erbjuder dig en möjlighet att göra skillnad för våra elever varje dag.
Tjänsten är en ferietjänst.
Vi söker lärare i följande ämnen:
Fysik åk 7-9
Kemi åk 7-9
Biologi åk 7-9
Teknik åk 7-9 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: jobb@piltradsskolan.se
Detta är ett heltidsjobb.
VÄSTERÅS
