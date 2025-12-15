Grundskollärare 4-6, vikariat
2025-12-15
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Stångenässkolan är en F-6 skola i Brastad, Lysekils kommun.
Skolan ligger i ett naturskönt område och har ca 240 elever. Till skolan hör också Bro skola som är en F-3 skola med ca 50 elever som ligger i Brodalen. Tillsammans skapar vi en miljö där alla elever känner sig trygga och accepterade. Genom att vi anpassar och tillrättalägger undervisningen ger vi våra elever en förutsättning att lyckas. Vi fokuserar på elevernas behov, på det som fungerar, energi på lösningar och på hur vi önskar att det ska vara i stället för på problem. Hos oss ska alla känna trygghet, gemenskap och glädje. Välkommen till oss på Stångenässkolan!Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i arbetslag 4-6 och tillsammans med kollegor i arbetslaget ansvarar du för pedagogisk planering och pedagogiska lösningar. Tjänsten kan innebära mentorskap för elever på mellanstadiet. Du skapar en förtroendefull relation med dina elever. Du gör det lilla extra för att dina elever ska nå sin fulla potential. Du förstår att alla skolans elever är dina elever. Du skall bidra till skolans utveckling och bidra till verksamhetens helhet.
Det ingår även rastvärdsskap och lunchvärdsskap i tjänsten.Kvalifikationer
Du har lärarutbildning med inriktning mot grundskolan årskurs 4-6.
Du har lärarlegitimation i så många grundämnen som möjligt och gärna i musik.
Du är väl förtrogen med skolans uppdrag och styrdokument samt kan omsätta dessa i praktiken tillsammans med elever och övriga pedagoger. Du har förmågan att utgå ifrån varje elevs behov och förutsättningar. Du är en tydlig ledare och en vuxen förebild.
Du har lätt för att samarbeta, skapa relationer, och vara tydlig i dialog med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är positiv och ser möjligheter och lösningar i stället för hinder och har god digital kompetens.
Vi förutsätter att du har goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt. Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet och erfarenhet av undervisning.Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas och kan bli en fast anställning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du ska kunna uppvisa ett giltigt CV samt lämna referenser senast vid ev intervju. Tjänsten kan komma att tillsättas under rekryteringsperioden.
Utdrag ur belastningsregister krävs.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Månadslön enligt avtal, individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/190". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lysekils kommun
(org.nr 212000-1389) Arbetsplats
Annika Knutsson 0523-613760
Annika Knutsson 0523-613760 Jobbnummer
9645672