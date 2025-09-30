Grundskollärare 4-6 till Tiundaskolan
2025-09-30
Vi söker just nu en engagerad grundskollärare som vill vara med och forma framtidens stjärnor. Är du legitimerad grundskollärare med erfarenhet av att undervisa på mellanstadiet? Har du förmåga att inspirera och engagera elever i deras lärande? Då kan du vara den vi söker! Hos oss får du möjlighet att utvecklas professionellt i en stimulerande och stödjande miljö, där elevernas bästa alltid står i fokus. Varmt välkommen med din ansökan!
Tiundaskolan är en kommunal skola med från Förskoleklass-9. Skolan är placerad i Luthagen med cirka 650 elever och 75 medarbetare. Skolan har ett komplett elevhälsoteam som arbetar förebyggande och hälsofrämjande.
Tiundaskolan är en del av Trivselprogrammet. Vi vill att du delar vår grundsyn om alla människors lika värde och lika rättigheter i samhället.
På Tiundaskolan finns även ett fritidshem som består av cirka 65 elever.
Här kan du läsa mer om Tiundaskolan (https://tiundaskolan.uppsala.se/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i denna tjänst undervisar du i åk 4-6 tillsammans med kollegor i arbetslaget. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål.
Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument. I uppdraget ingår mentorskap. Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.Publiceringsdatum2025-09-30Kvalifikationer
Vi söker dig som har grundskollärarexamen åk 4-6, gärna med behörighet i Ma/No. Har du erfarenhet av undervisning i åk 4-6 samt erfarenheter att arbeta med IBIS, Inkluderande beteende stöd i skolan ses det som meriterande. Vi ser gärna att du har behörighet att undervisa i SvA.
Som person arbetar du bra med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och du skapar kontakter och underhåller relationer. Dessutom har du god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människans olika förutsättningar och anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Maria Franzén, Rektorl, 018-727 19 19.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
