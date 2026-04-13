Grundskollärare 4-6 till Stensättersskolan
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Stensättersskolan är en centralt belägen och relativt nybyggd F-6-skola i Katrineholm med fritidshem och anpassad grundskola. Skolan öppnade höstterminen 2022 och är organiserad i tre hemvister för F-6 samt en fjärde för anpassad grundskola, vilket skapar mindre sammanhang och goda möjligheter till samarbete och fadderverksamhet.
Skolan har inspirerande lärmiljöer med ateljéer för bild, slöjd och musik samt möjlighet till undervisning utomhus på vår terrass. Med gångavstånd till både skog och centrum använder vi gärna närmiljön i undervisningen. Ett språkutvecklande arbetssätt genomsyrar skoldagen och vi arbetar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt där olikheter ses som en tillgång.
Sedan hösten 2024 deltar skolan i ett utvecklingsprojekt tillsammans med Uppsala universitet där vi implementerar IBIS-modellen (Inkluderande Beteendestöd i Skolan). Arbetet fortsätter under läsåret 2026-2027. Nu söker vi dig som vill vara med och bidra i det arbetet.
Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor i årskursen. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning. I Katrineholm har alla elever från f-klass till årskurs 9 en egen iPad att använda i sitt skolarbete.
En viktig del i din roll som lärare hos oss är att inspirera, motivera och stötta eleverna i både sin akademiska och sociala utveckling. Tjänsten hos oss innebär även att du är mentor för en grupp elever och undervisar i årskurs 4-6.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och är väl förtrogen med skolans styrdokument samt arbetar i linje med skolans värdegrund. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som lärare. Du har ett tydligt ledarskap, kan motivera elever i deras lärande och anpassar undervisningen utifrån deras olika behov. Med ett formativt förhållningssätt skapar du engagemang och delaktighet och tar tillvara på elevernas idéer och kunskaper.
Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar. I pressade situationer är du lugn, stabil och trygg i ditt agerande. Du har god samarbetsförmåga, kommunicerar tydligt och bidrar aktivt i arbetslaget genom att dela ansvar, kunskap och erfarenheter. Du bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och bidrar med energi och engagemang i kollegiet.
Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift, och god digital kompetens som du använder som ett naturligt stöd i undervisning och dokumentation.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Rektor
Maria Hertz maria.hertz@katrineholm.se 0150-48 82 76
