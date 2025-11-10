Grundskollärare 4-6
Högelidsskolan F-6 ligger i östra delen av Mariestad. I anslutning till skolan finns mycket fina grönområden och en friidrottsarena. På skolan pågår ett aktivt utvecklingsarbete kring lärprocessen för att möta alla elever där de befinner sig och skapa lust, motivation och trivsel i skolarbetet.
Vi organiserar oss med tre pedagoger knutna till varje årskurs, detta kallar vi för trippelsystem vilket ger oss möjlighet till att arbeta med flexibla undervisningsgrupper.
Inför vårterminen söker vi en utbildad och engagerad lärare för undervisning i årskurserna 4-6.
Är du den som vill inspirera våra elever till lustfyllt lärande? Trivs du med tillsammansarbete där vi gör varandra bättre? Då kan du vara den vi letar efter!
I din tjänst kommer du att vara en del av arbetslaget på mellanstadiet och knuten till en av våra årskurser. Tillsammans med dina två kollegor ansvarar ni för planering och genomförande av lektioner samt för elevernas utveckling både kunskapsmässigt och socialt. Du ansvarar för dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och är väl förtrogen med LGR22.
Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som stimulerar elever till lustfyllt lärande och eget ansvarstagande. Att hålla sig à jour om utveckling i den pedagogiska omvärlden är ett naturligt inslag i uppdraget som lärare.
I uppdraget ingår mentorskap vilket betyder att du har en tätare kontakt med en grupp elever och deras vårdnadshavare samt deras utvecklingssamtal.
Gillar du lagarbete och är genuint intresserad av att skapa goda förutsättningar för lärande hoppas vi på att få glädjen att arbeta tillsammans med dig!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet mot åldrarna 4-6.
Som pedagog är du en tydlig ledare i klassrummet, strukturerad, flexibel samt kan inspirera och motivera eleverna med din undervisning. Du är trygg i din roll samt har en god förmåga att skapa förtroende och relationer hos elever, vårdnadshavare och kollegor.
För oss är det viktigt att du är en engagerad och lösningsorienterad lagspelare med ett stort driv till att vidareutveckla skolans arbete tillsammans med kollegor, elevhälsa och skolledning. Du har ett positivt förhållningssätt och sprider arbetsglädje på jobbet.
Vi värdesätter också att du har lätt för att kommunicera och uttrycka dig väl i både tal och skrift. Digitala verktyg används i den pedagogiska verksamheten för dokumentation och utveckling och därför är din erfarenhet av digitala verktyg viktig.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Högelid!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas. Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Ersättning
