Grundskollärare
Torsö Skärgårdsskola Ekonomisk förening / Grundskollärarjobb / Mariestad Visa alla grundskollärarjobb i Mariestad
2026-07-02
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Torsö Skärgårdsskola Ekonomisk förening i Mariestad
Torsö Skärgårdsskola ligger mitt på den natursköna ön Torsö i Vänern. Endast 20 min bilfärd från Mariestads centrum.
Torsö Skärgårdsskola består av förskola, skola, och fritidshem. Det är ca 30 barn på förskolan och runt 45-50 elever i F-6 där ungefär 35 elever är inskrivna på fritidshemmet. Här finns en fin inne- och utemiljö – skolskog, vatten och åkermark som allt tillsammans erbjuder möjligheter till ett rikt frilufts- och uteliv. Verksamheten använder medvetet dessa miljöer i undervisningen i olika projekt och temaarbeten. Verksamheterna är nära sammanflätade med varandra, under en och samma ledning, och all personal arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
Huvudman för verksamheten sedan drygt 10 år tillbaka är Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening. Föreningen har en stabil ekonomi och hela skolpengen går till verksamheten. Vi är en icke vinstdrivande friskola. Barn- och elevunderlag är och har varit stabilt under många år. Antalet barn och elever har sakta ökat genom åren.
Vill du vara med och jobba på en fristående skola och fritidshem där arbetsuppgifterna är varierande och samarbete med kollegorna är ett av våra viktigaste instrument? Där vi gör vårt bästa för att ge varje elev möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina individuella förutsättningar? Är du driven och engagerad? Då skulle Du nog trivas hos oss!
Vi är en liten enhet där alla lär känna alla; kollegor, elever och vårdnadshavare. Vi hjälps åt i vardagen och arbetar nära varandra. Vi har en välfungerande verksamhet med stor samlad erfarenhet och god stöttning att erbjuda till den som får tjänsten.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
• Undervisning i grundskolans klasser F-6 utifrån Lgr -22. Enligt höstens schema är det bl.a. undervisning och klassföreståndarskap i förskoleklass och svenska i åk 4. Beroende på Din behörighet m.m. kan innehållet i tjänsten ändras. Som lärare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen samt för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö.
• Samverka med kollegor i skolans och fritidshemmets arbetslag samt vara med och utveckla verksamheten framåt.
• Vara en del i helheten Torsö Skärgårdsskola, vilket innebär att man arbetar för att hela huset ska vara välfungerande och må bra.
Om dig
• Du har en lärarexamen med behörighet att undervisa på låg- och/eller mellanstadiet. Eller fritidspedagogexamen.
• Du är flexibel och öppen för skiftande arbetsuppgifter.
• Du har goda grundläggande it-kunskaper.
• Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
• Du kan skapa goda relationer med kollegor, vårdnadshavare och elever.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Via mail
E-post: annie.jonzon@torsoskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsö Skärgårdsskola Ekonomisk förening
, https://torsoskola.se/wordpress/
Hässlestadsvägen 1 (visa karta
)
542 91 TORSÖ Arbetsplats
Torsö Skärgårdsskola Ek Fören Kontakt
rektor
Annie Jonzon rektor@torsoskola.se 0702338832 Jobbnummer
9989344