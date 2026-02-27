Grundskollärare
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!
Om arbetsplatsen
Tingbergsskolan är en F-6 skola som ligger i Lödöse, på gångavstånd från pendelstationen och i närhet av busshållplats.
Vi ligger i direkt anslutning till skog och natur, vilket vi dagligen använder oss av. På skolan går ungefär 400 elever och här arbetar ett 50-tal engagerade medarbetare. På fritidshemmet är ca 200 elever inskriva och de är uppdelade på tre avdelningar.
Eleverna erbjuds egna avskilda arbetsplatser i sina klassrum för att skapa en god studiero. Varje läsår genomför vi ett omfattande värdegrundsarbete som hela skolan deltar i. Vår elevhälsa är aktiv och elevnära och vi kännetecknas av en god fysisk- och psykosocial arbetsmiljö med tydliga strukturer och rutiner.
Vi har höga förväntningar på både elever och kollegor och tror på att alla kan bli så bra som möjligt. Genom att skapa en stödjande och utmanande lärandemiljö, där varje individs behov och förmågor tas tillvara, strävar vi efter att alla ska få möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu två slöjdlärare med inriktning mot textilslöjd respektive trä- och metallslöjd för undervisning i årskurs 3-6.
Höga förväntningar på våra elever innebär att vi inte har någon acceptans för att vissa elever, eller grupper av elever, halkar efter. Vi förväntar oss att alla elever kan göra bra ifrån sig. Genom en stimulerande undervisning som sätter elevens lärande i fokus, med rätt stöttning och med motivationshöjande undervisning förbereds elever för nästa steg i sin lärandeutveckling och görs redo för kommande stadier.
Som professionella pedagoger ser vi vårt lärandeuppdrag som den viktigaste komponenten för att våra elever ska lyckas. Genom vår undervisning kommer alla elever nå så långt det är möjligt. Håller du med? Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av vårt glada, entusiastiska och professionella team!

Kvalifikationer
Du är behörig och legitimerad grundskolelärare med inriktning slöjd. Du har social kompetens och är självständig med ansvarskänsla. Har du tidigare erfarenhet från att arbeta som lärare är det meriterande, samt att du arbetat med bedömning för lärande (Bfl). Vi förväntar oss öppenhet och ett stort engagemang för uppdraget. Det skall finnas en vilja att utvecklas tillsammans med övriga kollegor på skolan. Du skall ha lätt för att samarbeta och vana från IT.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och ser att du är en ledare som kan situations anpassa ditt ledarskap i klassrummet.
Innan anställning behöver du visa upp en godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team!

Ersättning
Månadslön
