Grundskollärare 1-3, Söderhamns friskola
Söderhamn Knowledge AB / Grundskollärarjobb / Söderhamn
2026-03-01
Till läsåret 26/27 söker vi dig som är legitimerad grundskollärare för årskurs 1-3.
Om vår skola:
Söderhamns friskola och fritids ligger beläget i Vågbro några kilometer från Söderhamns centrum, nära till både natur och kommunikationer.
Skolan består av ca. 80 elever och ca. 25 personal. Vi är en F-6 skola (men har ambitioner att bli en F-9 skola i framtiden så erfarenhet av högstadie är meriterade.
På vår skola och fritids är det högt i tak och ledningen finns på plats. Vi är alla ett team som hjälps åt att förbättra delar som kan bli bättre. Arbetsmiljö och personalvård är viktigt för oss.
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag finns.
Rollbeskrivning: Klasslärare som planerar undervisning utifrån läroplanen, följer upp, utvärderar, analyserar samt bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling.
Att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö som bidrar till elevernas måluppfyllelse och kunskapsutveckling och att bygga en god relation till eleven och dess vårdnadshavare är viktigt. Samt deltar aktivt i det kollegiala och systematiska kvalitetsarbetet på skolan.
Det är viktigt att du är lyhörd och ödmjuk då ett bra samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare är viktigt.
Jobbstart är 2026-08-10. Intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: linus@soderhamnsfriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan grundskollärare 1-3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamn Knowledge AB
(org.nr 559069-2223)
Hemmansvägen 10 (visa karta
)
826 62 NORRALA Kontakt
Huvudman/Tillförordnad rektor
Linus Sandberg linus@soderhamnsfriskola.se 0703603028 Jobbnummer
9769656