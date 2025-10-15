Grundskolelärare F-6 särskild undervisningsgrupp
2025-10-15
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet?
Vi söker nu två grundskolelärare, årskurs F-6, till vår nystartade särskilda undervisningsgrupp i Tångaområdet. Vi kommer i uppstarten ha ca 4 elever i åk F-6. I gruppen arbetar engagerade pedagoger med elever som kommer från olika skolor i Tångateamet. Verksamheten präglas av en hög professionalitet och ett gott samarbetsklimat mellan pedagoger, elever och vårdnadshavare. Verksamhetens mål är att rusta eleverna för en fortsatt skolgång.
Våra lokaler på Fajanskolan ger goda förutsättningar för att arbeta med flexibla lösningar utifrån elevernas förutsättningar.
SU-gruppen är ett komplement och stöd till ordinarie skolverksamhet varför ett nära ständigt pågående samarbete med elevernas hemskolor, rektor och elevhälsa är nödvändig, som pedagog får du en viktig roll i det arbetet.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med inriktning mot arbete i årskurs F-3 samt 4-6. Vi söker en person som är trygg i sig själv med dokumenterad erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, gärna med kunskaper om och erfarenhet av NPF och AST. Du arbetar med komplexa frågor och måste ha ett medvetet lösningsfokuserat arbetssätt samt vara beredd att utveckla ditt arbetssätt tillsammans med arbetslaget.
Du ska ha god samarbetsförmåga samtidigt som du ska kunna arbeta självständigt. Det är viktigt att du vill och kan arbeta i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet inte minst när det gäller att skapa positiva möten med både barn, ungdomar och vuxna.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom särskild undervisningsgrupp, kunskaper och erfarenheter av att arbeta med barn och ungdomar som har social problematik och ofta i kombination med annan problematik såsom neuropsykiatriska funktionshinder och/eller AST ses som meriterande.
Du har en god samarbetsförmåga, är lösningsfokuserad, har ett stort tålamod och är uthållig
Körkort krävs.
ÖVRIGT
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
