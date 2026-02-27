Grundskolelärare åk 4-6 Närlundaskolan
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, anpassad skola. Vår vision är att Askersunds kommun skall erbjuda varje barn och ungdom en förskola och skola som gör att framtiden är till för alla. En framtid fylld av möjligheter. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Utbildningsförvaltningens olika verksamheter har ett tydligt gemensamt fokus på alla barn och elevers förutsättningar för fullföljda studier.
Närlundaskolan är en F-6 skola med cirka 430 elever. Skolan ligger vackert belägen med närhet till både skog och sjö. Skolbyggnaderna är nybyggda/nyrenoverade med fokus på en god lärmiljö för både elever och personal.
I din roll som lärare hos oss på Närlundaskolan arbetar du nära dina kollegor med en strävan efter att alla elever ska nå kunskapsmålen och känna glädje och trygghet i skolan. Du är en tydlig ledare, en flexibel person och öppen för nya idéer. Du skapar stimulerande och inkluderande lärandemiljöer. Vi värdesätter din samarbetsförmåga både i samarbete med kollegor och i att skapa goda relationer med eleverna. Du kan kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma kunskapsutvecklingen hos eleverna.
I arbetet ingår det att ha föräldrakontakter och dokumentation är en naturlig del av vardagen.
Du kommer att medverka på ämnesnätverksträffar på skolan samt kommungemensamma nätverksträffar. I kalendariet finns tid avsatt varje vecka för samplanering och sambedömning årskursvis.Kvalifikationer
Du har god kännedom om de styrdokument som ligger till grund för grundskolans uppdrag.
För tillsvidareanställning krävs lärarlegitimation.
Stor vikt fästes vid personlig lämplighet. Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
