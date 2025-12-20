Grundskolelärare 4-6 till Fridaskolan i Vänersborg
2025-12-20
Trivs du i en skola där nyfikenhet, lärande och gemenskap står i centrum?
På Fridaskolan i Vänersborg söker vi nu en engagerad lärare för årskurs 4-6 som vill vara med och utveckla elevernas ansvarstagande, kunskap och framtidstro i en trygg och inspirerande miljö.
Om Frida Utbildning
Frida Utbildning är en idéburen organisation som driver förskolor, grundskolor och gymnasieskolor på flera orter i Sverige. Vår vision är att varje individ ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor och bidra till en hållbar framtid. Vi tror på kraften i utbildning och formar lärmiljöer där framtidens tågluffare - initiativrika, ansvarstagande och nyfikna elever - växer och utvecklas.
På Fridaskan skiljer vi oss från dem som tar den enklaste vägen. Vi tror på ett aktivt förhållningssätt, där vi - precis som tågluffare - är beredda på utmaningar, söker information och löser problem med initiativ och ansvarstagande. Tillsammans skapar vi kreativa och utvecklande sammanhang där både elever och medarbetare får möjlighet att träna sina tågluffaregenskaper och rustas för framtidens alla äventyr.
Om Fridaskolan i Vänersborg
Fridaskolan i Vänersborg var starten på vår resa - vår första skola grundades i Vänersborg 1993. Här präglas verksamheten av en stark gemenskap, kultur och ett gemensamt fokus på varje elevs utveckling. Skolan är vackert belägen i Hagaparken i Vänersborg, omgiven av stora grönområden som inbjuder till lek, rörelse och lärande i naturen.Om tjänsten
Som lärare i årskurs 4-6 på blir du en del av ett engagerat arbetslag, där samarbete, kvalitet och elevens bästa är centrala delar av vardagen.
Hos oss får du möjlighet att vidareutveckla elevernas ansvarstagande, fördjupa deras kunskaper och stärka deras självständighet inför fortsatt skolgång.
Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån våra gemensamma styrdokument och riktlinjer. Du arbetar tätt tillsammans med dina kollegor i ett arbetslag och tillsammans skapar ni en lärmiljö som både utmanar och stödjer varje elev i deras fortsatta utveckling.
Tjänsten är tillsvidare på heltid och med start vid vårterminens början den 7 januari 2026 eller efter överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi genomför intervjuer löpande under ansökningstiden.
Vi ser fram emot att lära känna dig och höra hur just du vill bidra till vår fortsatta utveckling på Fridaskolan i Vänersborg.
Vi söker dig som
Är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i årskurserna 4-6.
Gärna har några års erfarenhet av undervisning och är trygg i din lärarroll.
Brinner för att skapa en stimulerande och inkluderande lärmiljö där elever ges förutsättningar att ta ökat ansvar för sitt lärande både i och utanför klassrummet.
Är flexibel och lösningsinriktad och kan hantera de oförutsedda händelser som skolvardagen kan innebära.
Bidrar till kollegial utveckling och ett positivt och professionellt arbetsklimat.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/45". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fridaskolorna AB
(org.nr 556451-5988) Arbetsplats
Fridaskolan Vänersborg Kontakt
Grete Helgesson 0709328776 Jobbnummer
9658272