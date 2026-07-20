Grundskola F-6 rektor område D
Nyköpings kommun - Division Utbildning / Pedagogchefsjobb / Nyköping Visa alla pedagogchefsjobb i Nyköping
2026-07-20
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Division Utbildning har över 1900 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att ge barn, ungdomar och vuxna en bra utbildning. Vårt fokus är att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Hos oss finns några av samhällets viktigaste tjänster och du kan vara säker på att ditt arbete kommer att spela en stor roll i många människors liv.
Vi ansvarar bland annat för 31 förskolor,17 grundskolor, anpassad grundskola, Nyköpings gymnasium, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning på Campus Nyköping.
Nyköping utvecklas, det byggs som aldrig förr, fler väljer att flytta hit och vår skolorganisation växer. Nu söker vi rektor till grundskolan åk f-6.
I Nyköpings kommuns förskola, grundskola och gymnasieskola pågår ett omfattande utvecklingsarbete mot målet Sveriges bästa skola 2030 och det finns en framtagen Skolutvecklingsplan som ska visa vägen mot målet.
Vår F-9 organisation består av 17 grundskolor och anpassad grundskola uppdelade i 10 olika rektorsområden. I varje rektorsområde finns en rektor, biträdande rektorer och ett elevhälsoteam där olika professioner ingår. Med skolor på landsbygd och i tätort arbetar vi med att öka likvärdigheten och integrationen på och mellan skolorna samt stärka kvaliteten i den kommunala grundskolan. Det handlar om att ge alla elever - oavsett skola - samma möjligheter till utbildning och utveckling.
Fokus de senaste åren har varit att arbeta fram en plan för det systematiska kvalitetsarbetet samt fokus på språkutveckling, matematik, närvaro och värdegrund. Det är viktigt för oss att det både på ledningsnivå samt verksamhetsnivå läggs tid på att arbeta med våra gemensamma frågor, därför finns det på varje skola schemalagd tid varje vecka för konferenser, utvecklingsarbete, samverkansprojekt med mera.
Om rektorsområdet
Skolområde D består i dagsläget av skolorna Släbro, Råby och Stigtomta. Släbro består idag av två skolbyggnader som slås samman till en och flyttar in i en nybyggd skola i början av 2027. Skolområdet leds av 1 rektor och 4 biträdande rektorer.
Alla rektorer i F-9 ingår i grundskolans ledningslag (GLL) som leds av skolcheferna. I GLL finns även två samordningschefer och en kvalitetsutvecklare som bidrar med stöd till verksamheten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba med de frågor som en modern skola har, som har erfarenhet av och kan leda personal och tillsammans med vårdnadshavarna arbeta för barnens bästa. Vi letar efter dig som tillsammans med befintlig skolledning vill leda skolans utveckling framåt, Här kommer du ges möjlighet att arbeta i ett verksamhetsnära pedagogiskt ledarskap och i team. Ett utvecklingsområde är områdets elevhälsoarbetet, där målet är att vi har ett förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete som möjliggöra tidiga insatser och ett åtgärdande arbete med hög kvalitet.
Som rektor i grundskolan har du ett helhetsperspektiv med likvärdighet i fokus för alla grundskolor i kommunen. Som rektor rapporterar du till skolchef och ingår i ledningslaget för Nyköpings grundskolor. Du bidrar aktivt till en ledningsorganisation i nära samarbete med rektorer i andra rektorsområden. Ledningslaget träffas veckovis och tillsammans med skolchefer arbetas det gemensamt med frågor som rör organisationen.
Du ansvarar för kvalitet, organisationen, ekonomi och kompetensförsörjning inom ditt rektorsområde. Tillsammans med biträdande rektorer ute på skolenheterna utgör ni ledningslaget för ditt rektorsområde. Området har en egen administratör och det finns övergripande stödfunktioner att tillgå i arbetet.
I uppdraget som rektor ansvarar du för skolornas kvalitet och resultat samt för att driva de övergripande pedagogiska utvecklingsprocesserna. Du skapar förutsättningarna för att skollagen och målen i läroplanen uppfylls.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har en pedagogisk högskoleexamen och erfarenhet av ledning inom skola/utbildning och det är meriterande om du genomgått den statliga rektorsutbildningen.
Du behöver ha kunskaper och/eller erfarenhet av:
• systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsarbete
• arbetsmiljö, personalansvar, kompetensförsörjning och rekrytering
• ekonomi och arbete med budget i balans, resursfördelning och ekonomisk uppföljning
Du har förmåga att tydliggöra politiskt och nationellt fastställda mål och ramar, samt tar ansvar för att målen verkställs i det dagliga arbetet. Som ledare tar du ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna så att såväl biträdande rektorer som all personal i skolorna upplever arbetet meningsfullt, blir uppmärksammade och ges förutsättning att aktivt kunna påverka sitt dagliga arbete.
Du är en tydlig ledare med gott omdöme och personlig mognad. Då du i din roll som rektor samverkar med många människor behöver du vara bra på att samarbeta och ha god förmåga att skapa och bibehålla professionella relationer. En stark tro på teamarbete och kollegialt lärande som en framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen är en självklarhet för dig. Du har också ett gediget engagemang för ledarskap och vet värdet av god kommunikation samt har sinne för struktur och organisation.
Vi söker dig som är driven och vill göra skillnad.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
•Provanställning kan komma att tillämpas.
•Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
•För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
•Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
•Kontroll av lärarlegitimation görs hos Skolverket.
•Vi begär utdrag i belastnings- och misstankeregistret vid tillsättning av denna tjänst enligt lagen (SF 2026:44). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335364". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/
Östra Rundgatan 11 (visa karta
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611 83 NYKÖPING Arbetsplats
Nyköpings kommun - Division Utbildning Kontakt
Skolchef grundskola
Anna Häggkvist anna.haggkvist@nykoping.se 073-773 75 05 Jobbnummer
10006593