Grundmall PTJ AB

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Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Nyköping Visa alla tandsköterskejobb i Nyköping
2026-07-03
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Information om arbetsplatsen
Vi är för tillfället 2 tandläkare, en tandhygienist, 3 tandsköterskor och en receptionist som håller till i bottenvåningen på ett hus i centrala Nyköping. Vi strävar att jobba som en gemensam enhet där vi alla samarbetar och hjälper varandra och där alla är med och påverkar våran arbetsplats.
Är du en glad, pigg och duktig tandhygienist som vill vara en del av vårt team? Din insats kommer vara mycket betydelsefull för oss och patienterna. Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Ett övervägande kliniskt arbete med patienter där du kommer att arbeta självständigt, men också i team.
Vi erbjuder hälsofrämjande och förebyggande tandvård för våra vuxna och barnpatienter och kallar kontinuerligt efter behov.
Uppföljningar och stödbehandlingar av parodpatienter är en stor del av den kliniska verksamheten. Du ska självständigt kunna undersöka, identifiera, bedöma och planera vård för en förbättrad munhälsa.
Du kan få hjälpa till i sterilarbetet och assistera dina tandläkarkollegor om behov uppstår.
Vi värdesätter hög arbetsmoral, trygghet och delaktighet, vi strävar efter god kvalitet och tillgänglighet på den vården som utförs. Kvalifikationer
• Leg. Tandhygienist
• Minst 2 års erfarenhet som tandhygienist och som trivs med din yrkesroll och har vana att hjälpa parodpatienter samt behandla kariessjukdom
• Erfarenhet inom Frenda journalsystem och Frenda röntgen är meriterande
• Goda kunskaper inom all typ av röntgentagning inkl panorama
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Professionellt och ansvarsfullt bemötande till patienter och kollegor
Förtroendeingivande, hög servicenivå, flexibilitet
God kommunikativ förmåga i svenska både tal & skrift
Vi ser att du visar framfötterna, är självgående, har ett stort driv och en helhetssyn samt gillar att vara problemlösare.
Din sociala kompetens väger tungt och vi ser gärna din vilja till att påverka.
Övrig information
Arbetsform: Deltid eller heltid efter individuell överenskommelse
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Folkungavägen 7 (visa karta
)
611 34 NYKÖPING Arbetsplats
Tandvård, Södermanlands län, Tandhälsan Lagnöhed Kontakt
chef
Ekaterina Lagnöhed ekaterina.lagnohed@ptj.se 0702139111 Jobbnummer
9991506