Grundmall (Komplett person över 18)

Aberia AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Köping
2026-02-01


Vi söker nu en erfaren och trygg medarbetarledare som även arbetar som personlig assistent i ett uppdrag som ställer höga krav på kompetens, struktur och förståelse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdraget gäller en ung kvinna med ADHD, autism och cerebral pares, som lever med hög stress, rädsla och ett utmanande beteende med verbala affektutbrott. Hon har varit med om många svårigheter i livet och behöver individer omkring sig som är förutsägbara, stabila och kunniga. För henne är rätt bemötande helt avgörande.

Detta är inte ett uppdrag för vem som helst. Här krävs gedigen kunskap om NPF, affektreglering och tydlig struktur. Rutiner och ramar är en trygghet - inte ett hinder.

Ditt ansvar som medarbetarledare

I rollen ingår bland annat att:

Vara delaktig i rekrytering av nya assistenter

Ansvara för schemaläggning och bemanning

Vara ett stöd till kollegor i det dagliga arbetet

Bidra till tydlig struktur, kvalitet och trygghet i uppdraget

Säkerställa ett lågaffektivt och professionellt bemötande

Samarbeta med arbetsledning och anhöriga

Du är den som håller i helheten när det blåser och skapar lugn genom tydlighet.

Arbetstider och tjänstgöringsgrad

Tjänsten omfattar 70-75 %

Varierande arbetstider

Nattpassen innehåller väntetid

Ett varierat och flexibelt upplägg

Vi söker dig som

Har dokumenterad erfarenhet av ADHD, autism och NPF

Har erfarenhet av att möta verbala affektutbrott och arbetar lågaffektivt

Är trygg, stabil och mycket självreflekterande

Har förmåga att sätta gränser med värme och respekt

Är tydlig, kommunikativ och strukturerad

Trivs i miljöer med fasta rutiner och tydliga ramar

Har erfarenhet av personlig assistans

Har ledarerfarenhet eller naturligt tar ansvar i grupp

Har körkort och tillgång till bil till och från arbetet

Tå både katter och hundar

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Fel person riskerar att både fara illa själv och påverka brukaren negativt - rätt person gör en avgörande skillnad.

Därför ska du arbeta hos oss

Ett meningsfullt och viktigt uppdrag

Möjlighet att arbeta både praktiskt och ledande

Ett sammanhang där kompetens värderas högt

Möjlighet att påverka och skapa verklig kvalitet

Ett uppdrag där trygghet, struktur och professionalism står i centrum

Viktigt att veta

Detta är ett uppdrag med höga krav på mognad, självkännedom och kunskap. Många upplever att strukturen är strikt - här söker vi dig som förstår varför den är nödvändig och kan stå trygg i den.

_______________________________

För att trivas och växa i yrket som personlig assistent krävs en välgrundad människosyn om alla människors lika värde, mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan. God självkännedom, lyhörd och flexibilitet är också viktiga egenskaper.

Ersättning
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5d1f6caf-2781-467c-a3b8-834e7".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aberia AB (org.nr 559084-9583)

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aberia Personlig Assistans

Kontakt
Anno Paananen
anno.paananen@aberia.se

Jobbnummer
9715923

