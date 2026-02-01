Grundmall (Komplett person över 18)
Vi söker nu en erfaren och trygg medarbetarledare som även arbetar som personlig assistent i ett uppdrag som ställer höga krav på kompetens, struktur och förståelse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Uppdraget gäller en ung kvinna med ADHD, autism och cerebral pares, som lever med hög stress, rädsla och ett utmanande beteende med verbala affektutbrott. Hon har varit med om många svårigheter i livet och behöver individer omkring sig som är förutsägbara, stabila och kunniga. För henne är rätt bemötande helt avgörande.
Detta är inte ett uppdrag för vem som helst. Här krävs gedigen kunskap om NPF, affektreglering och tydlig struktur. Rutiner och ramar är en trygghet - inte ett hinder.
Ditt ansvar som medarbetarledare
I rollen ingår bland annat att:
Vara delaktig i rekrytering av nya assistenter
Ansvara för schemaläggning och bemanning
Vara ett stöd till kollegor i det dagliga arbetet
Bidra till tydlig struktur, kvalitet och trygghet i uppdraget
Säkerställa ett lågaffektivt och professionellt bemötande
Samarbeta med arbetsledning och anhöriga
Du är den som håller i helheten när det blåser och skapar lugn genom tydlighet.
Arbetstider och tjänstgöringsgrad
Tjänsten omfattar 70-75 %
Varierande arbetstider
Nattpassen innehåller väntetid
Ett varierat och flexibelt upplägg
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av ADHD, autism och NPF
Har erfarenhet av att möta verbala affektutbrott och arbetar lågaffektivt
Är trygg, stabil och mycket självreflekterande
Har förmåga att sätta gränser med värme och respekt
Är tydlig, kommunikativ och strukturerad
Trivs i miljöer med fasta rutiner och tydliga ramar
Har erfarenhet av personlig assistans
Har ledarerfarenhet eller naturligt tar ansvar i grupp
Har körkort och tillgång till bil till och från arbetet
Tå både katter och hundar
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Fel person riskerar att både fara illa själv och påverka brukaren negativt - rätt person gör en avgörande skillnad.
Därför ska du arbeta hos oss
Ett meningsfullt och viktigt uppdrag
Möjlighet att arbeta både praktiskt och ledande
Ett sammanhang där kompetens värderas högt
Möjlighet att påverka och skapa verklig kvalitet
Ett uppdrag där trygghet, struktur och professionalism står i centrum
Viktigt att veta
Detta är ett uppdrag med höga krav på mognad, självkännedom och kunskap. Många upplever att strukturen är strikt - här söker vi dig som förstår varför den är nödvändig och kan stå trygg i den.
För att trivas och växa i yrket som personlig assistent krävs en välgrundad människosyn om alla människors lika värde, mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan. God självkännedom, lyhörd och flexibilitet är också viktiga egenskaper.
