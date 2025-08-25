Grundlärare mot fritidshem till Nälstaskolan
2025-08-25
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Nälstaskolan söker Grundlärare mot fritidshem år F-3
Nälstaskolan är en F-6-skola med 680 elever som ligger i lugna omgivningar mellan Vällingby centrum och Spånga torg.
Skolan har ljusa och funktionella lokaler byggda 2019. På skolan arbetar 100 engagerade och kompetenta medarbetare.
Skolans resultat, både vad gäller elevers kunskapsutveckling, upplevda trygghet och medarbetarnas nöjdhet och trivsel, ligger på en hög nivå över tid. Den pedagogiska personalen har ett väl fungerande stöd inom elevhälsa och administration.
Skolan arbetar kring flera utvecklingsprojekt, bland annat elevhälsa, utveckling av elevernas lärmiljö och lekens betydelse för inlärning.
Din roll
I din roll som grundlärare mot fritidshem åk F-3 ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp aktiviteter i vår fritidsverksamhet inom lågstadiet F-3.
Du skapar en trygg och stimulerande miljö där eleverna både kan utmanas och utvecklas utifrån sina intressen och behov. Tillsammans med kollegor arbetar du för att komplettera skoldagen med meningsfulla fritidsaktiviteter som stärker elevernas sociala utveckling, samarbetsförmåga och självständighet. Du tillhör ett arbetslag med ansvar för 104 elever F-3.
Ditt arbete innebär också att du samverkar med skolans pedagoger för att skapa en helhet i elevernas skoldag. Du är väl insatt i läroplanen och styrdokumenten för fritidshemmet.
Du kommer att ingå i Nälstaskolans utvecklingsgrupp med andra grundlärare mot fritidshem och medverka i det systematiska kvalitetsarbetet gällande fritidshem.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
• Är utbildad lärare mot fritidshem och har flerårig erfarenhet av att arbeta inom fritidsverksamhet F-3.
• Vi ser gärna att du har idrott som behörighet.
• Har god förmåga att kommunicera och bygga relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• Är kreativ, initiativrik och engagerad i att utveckla klubbverksamheten.
• Vill bidra till en positiv och utvecklande fritidsmiljö.
Varmt välkommen att söka!
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
Anders Regner anders.regner@edu.stockholm.se 076-1205705 Jobbnummer
