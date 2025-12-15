Grundlärare mot fritidshem med samordningsuppdrag

2025-12-15


Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag

Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.

Ösbyskolan har varit verksam sedan 1996 och har idag ca 680 elever från F - åk 9.

Tillsammans med eleverna arbetar vårt härliga kollegium bestående av ca 90 engagerade medarbetare. Vår skola präglas av både traditioner liksom nytänkande och utveckling. Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö i moderna lokaler. Ösbyskolan ligger i Gustavsberg, Värmdö kommun med mycket goda och täta förbindelser med ca 25 min resväg från Slussen.



Vi har ett starkt och kompetent personalkollegium som ger dig möjlighet att tillsammans medverka i utvecklingen av skolans verksamhet samt dig själv som pedagog. Vi arbetar aktivt och medvetet för en trygg, lugn och motiverande studiemiljö där samverkan och delaktighet är en viktig del. Varje elev ska stöttas och utmanas till sin största möjliga kunskapsutveckling för att rustas för vidare val och möjligheter i livet!

Vi söker nu en grundlärare mot fritidshem med utökat uppdrag som samordnare för fritidshemmet

Vi söker en erfaren och trygg grundlärare mot fritidshem som vill ta ett utökat uppdrag med övergripande ansvar för fritidshemmets organisation, utveckling och kvalitet. Uppdraget innebär ett tydligt ledaransvar på rektors uppdrag och ingår i skolans struktur för pedagogiskt ledarskap.

Om uppdraget

Som samordnare för fritidshemmet har du ett övergripande ansvar för att leda, samordna och utveckla fritidsverksamheten. Du arbetar i nära samverkan med skolledning och är en nyckelperson i arbetet med att säkerställa likvärdighet, kvalitet och god arbetsmiljö inom fritidshemmet.

Uppdraget omfattar såväl strategiskt som operativt ledarskap och förutsätter tidigare erfarenhet av ledande uppdrag inom fritidshem.



I rollen ingår att:



Leda och samordna fritidsteamet på uppdrag av rektor samt ansvara för planering, genomförande och uppföljning av uppdraget





Planera, leda och strukturera teamets arbeten samt säkerställa dokumentation och uppföljning





Vara en tydlig länk mellan skolledning och fritidsteamet och ansvara för kommunikation av beslut, information och frågor i båda riktningar





Samordna och driva utvecklingsarbete inom fritidshemmet samt följa upp genomförda insatser





Bidra till skolans förebyggande och främjande arbete för trygghet och motverkan av kränkande behandling, med särskilt fokus på fritidshemmets verksamhet



Du ska vara :



Legitimerad grundlärare med inriktning mot fritidshem





Ha tidigare erfarenhet av arbetslagsledaransvar eller motsvarande ledaruppdrag inom fritidshem





Har dokumenterad erfarenhet att leda kollegor, strukturera arbete och driva gemensamma processer





Har god kommunikativ förmåga samt ett professionellt, tydligt och relationsskapande ledarskap



Meriterande är:



Erfarenhet av utvecklingsarbete, systematiskt kvalitetsarbete eller förändringsledning





Erfarenhet av att samordna schemaläggning och fördela resurser utifrån behov





Erfarenhet av att leda eller samordna trygghetsarbete, exempelvis arbete med värdegrund, trygghet och studiero, förebyggande och främjande insatser eller arbete mot kränkande behandling





Erfarenhet av att medverka i rekrytering av personal till fritidshem, exempelvis vid urval, intervjuer eller introduktion av nyanställda





Vi erbjuder:



Ett utökat uppdrag med tydligt mandat och möjlighet att påverka fritidshemmets organisation, utveckling och kvalitet





Nära samarbete med skolledning och deltagande i skolans utvidgade ledningsgrupp





Möjlighet att arbeta strategiskt och långsiktigt med likvärdighet, utvecklingsarbete och kvalitetsfrågor inom fritidshemmet





Kollegialt samarbete i ett engagerat och professionellt arbetslag





En arbetsplats där samverkan, tillit och tydliga strukturer värdesätts



Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet.



För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.



Värmdö kommun erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.



Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.



Anställningen avser tillsvidareanställning 100 % med tillträde 5 mars 2026 eller enligt överenskommelse.

Intervjuer och urval sker löpande.



Välkommen med din ansökan senast 28 december 2025



Vill du veta mer är du välkommen att kontakta biträdande rektor Pernilla Blom på mail pernilla.blom@varmdo.se



Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer eller via Servicecenter, 08-570 470 00.



Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ersättning
Månadslön enl.ök

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
