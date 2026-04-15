Grundlärare mot fritidshem, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Utsäljeskolan anpassad skola / Förskollärarjobb / Huddinge Visa alla förskollärarjobb i Huddinge
2026-04-15
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Utsäljeskolan anpassad skola i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Utsäljeskolan växer!
Utsäljeskolan är en helt nybyggd kommunal skola i Huddinge med både grundskola och anpassad grundskola, belägen i ett lugnt villaområde på gränsen mellan Stuvsta och Segeltorp. Vi är idag en treparallellig F-8-skola som successivt kommer att växa och omfatta årskurs F-9. Vi är idag cirka 700 elever som trivs i våra fantastiska lokaler.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en trygg och erfaren grundlärare mot fritidshem som brinner för att tillsammans med dina kollegor skapa en stimulerande, positiv och trygg miljö för våra elever och stötta i undervisning, sociala relationer och omsorg. Du kommer att tillsammans med ett arbetslag ansvara för att ha ett helhetsperspektiv på elevernas skoldag i en liten undervisningsgrupp där eleverna är i mellanstadieåldern. Du kommer stötta elever under deras lektioner, lunch och raster. Du kommer också att samundervisa med lärarkollega och hålla egna lektioner. På fritidstid är du en del av och bidrar på den anpassade grundskolans fritidshem.
Låter det här intressant? Kul! Om dessutom nedanstående kvalifikationer stämmer in på dig hoppas vi att du tar första steget mot ett fantastiskt roligt arbete med trevliga kollegor och skickar in din ansökan! Anställningen gäller från och med 10 augusti. Intervjuer kan komma att ske löpande så skicka in din ansökan så snart du kan.
Vi söker dig som:
Har utbildning som minst motsvarar grundlärare mot fritidshem eller har behörighet att undervisa.
Erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särkilt stöd såsom NPF , svag teoretisk begåvning och Intellektuell funktionsnedsättning.
Det är även viktigt för oss att du jobbar aktivt med att bygga goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare. Som person är du driven, positiv, ansvarstagande och lösningsfokuserad. Du är en tydlig och trygg ledare i klassrummet och på fritids. Du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer och du arbetar aktivt med att hitta olika vägar för att skapa engagemang och delaktighet bland elever. Du tycker om att samarbeta i team med kollegor och tillsammans hjälpa elever att nå sin fulla potential och öka sin självständighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Joh-Anna Lindmark Biträdande rektor: joh-anna.lindmark@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319190".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068)
Byggmästarvägen 227 (visa karta
)
141 73 SEGELTORP
Huddinge kommun, Utsäljeskolan anpassad skola
Biträdande rektor
Joh-Anna Lindmark joh-anna.lindmark@huddinge.se 08-53530434
9854966