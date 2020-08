Grundlärare mot fritidshem - Botkyrka kommun, Tullingebergsskolan - Förskollärarjobb i Botkyrka

Botkyrka kommun, Tullingebergsskolan / Förskollärarjobb / Botkyrka2020-08-25Tullingebergsskolan ligger Botkyrka kommun och är en grundskola från förskoleklass upp till årskurs fem samt grundsärskola mot ämnesområden år 1 - 9 med 230 elever. Skolan är belägen i ett område med mycket grönt omkring men ändå så centralt att det finns goda kommunikationer.Nu söker vi till hösten en grundlärare mot fritidshem på 100%, tjänsten är tillsvidare.Vi söker dig som känner igen sig i skolans ledord:S.T.J.Ä.R.N.O.RSamarbete : på skolan lägger vi stor vikt till samarbete mellan elever och pedagoger och vårdnadshavare.Trygghet: vi arbetar för att alla elever känner sig trygga på skolan, vi skapar goda relationer med alla elever för en trevlig och utvecklande atmosfär där alla elever kan ta till sig nya kunskaper. Skolan präglas av glädje, gemenskap, tolerans och respekt för medmänniskor.Jämlikhet :Tullingebergsskolans värdegrund genomsyrar all undervisning och bygger på allas lika värde.Äger: alla elever ska äga sitt eget kunskapskapital med stöttning av skolans pedagoger så att de blir rustade för framtiden.Respekt :vi bygger goda relationer utifrån respekt för medmänniskor och tolerans för varandras likheter och olikheter.Nyfikenhet: undervisningen ska väcka nyfikenhet hos eleverna och drivkraft att vilja lära sig mera.Ordning och reda: Alla på Tullingebergsskolan är ansvariga för att skapa en god lärmiljö och ett gemensamt ansvar för inne och ute miljön.Roligt: tillsammans ska vi ha roligt när vi lär oss2020-08-25Som grundlärare mot fritidshem har du ansvar för aktiviteter på eftermiddagen samt rastverksamhet under dagtid, du har även samverkan med grundlärare i den klass du kommer vara kopplad till.Du kommer med dina kollegor arbeta med fritidshemmets utveckling, samt planera organisera för elevernas eftermiddag.På Tullingebergsskolan har fritids planeringstid 2 tim/v för verksamheten samt 1 tim/v för utvecklingsarbete . Varje dag har man en halvtimma "ställtid" för förberedelse innan eftermiddagens aktiviteter.I Botkyrka kommun har vi en förstelärare mot fritidshem som centralt har nätverk för fritidslärare och driver utvecklingsfrågor för fritids. Vi har även Naturskolan Botkyrka kommun som man kan samarbeta med i verksamheten.Utbildad grundlärare mot fritidshem med legitimation är meriterande. Du får gärna ha längre erfarenhet av att arbeta i fritidshem samt erfarenhet av att planera och driva rastverksamhet.ÖVRIGTVår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska.Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Snarast.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-08Botkyrka kommun, Tullingebergsskolan5333175