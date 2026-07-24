Grundlärare mot fritidshem
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2026-07-24
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Lidingö stad har 11 kommunala grundskolor där vi fokuserar på kunskap och lustfyllt lärande, vilket syns i våra goda studieresultat. Vi erbjuder en skola som är en del av det digitala samhället och lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden. Hos oss utvecklas skolledare och lärare tillsammans – vi ser, stöttar och lyfter varandra, så att både talang och arbetsglädje växer.
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor – eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad – bron till framtiden.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Tjänsten riktar sig främst till dig som är lärare med inriktning mot fritidshem, men även för dig som är grundskollärare och kan tänka dig att arbeta på fritidshem.
Vill du vara med och skapa en helhet i elevernas skoldag? Vi söker en engagerad lärare mot fritidshem som vill bidra till en trygg, kreativ och lärorik miljö där skola och fritidshem samverkar för att stärka elevens utveckling. På Högsätra skola arbetar vi i mindre klasser med hög personaltäthet och ett starkt kollegialt samarbete. Du är en tydlig pedagogisk ledare som ser värdet i elevinflytande, rörelse och undervisning både inne och ute.
Du arbetar aktivt med att:
• Planera och genomföra undervisning som utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter.
• Främja elevernas fantasi, samspel, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer och praktiskt utforskande.
• Samverka med grundskolans lärare under skoldagen och bidra till en röd tråd i elevernas lärande.
• Delta i gemensam planering och utveckling av fritidshemmets verksamhet tillsammans med kollegor och biträdande rektor.
• Skapa goda relationer med vårdnadshavare och delta i utvecklingssamtal, gärna i samverkan med förskoleklass eller grundskola.Kvalifikationer
I denna roll behöver du var behörig grundlärare mot fritidshem. Behörig i ämnet musik är meriterande.
I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss därmed attdu bidrar med engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för attständigt utveckla dig och verksamheten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Denna tjänst är en tillsvidareanställning på heltid.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C337235". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Kommun
(org.nr 212000-0191)
Lejonvägen 15 (visa karta
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181 82 LIDINGÖ Arbetsplats
Lidingö Stad, Grundskola Kontakt
Bitr. rektor
Elif Yekta elif.yekta@lidingo.se +46703145832 Jobbnummer
10010834