Grundlärare mot fritidshem
Stockholms kommun / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
På Skanskvarnsskolan ligger naturskönt i Årsta, med utsikt över Årstaviken.
Skolan ligger inte långt i från Gullmarsplan ca 7 minuters rask promenad.
Idag är det en F-8 skola och har idag cirka 650 elever idag. Skolan växer underifrån och kommer 2026 att vara en F-9 skola.
Vi är sammanlagt ca 100 personal som på olika sätt arbetar med elevernas måluppfyllelse och välmående utifrån ett inkluderande och salutogent förhållningssätt.
Skolans vision ligger till grund för all verksamhet och lyder enligt följande:
"En skola som håller samman - för elevens bästa varje dag".
Vi söker nu en person som tillsammans samverkar med lärare i åk 1-3 och på eftermiddagarna arbetar i skolans fritidsverksamhet.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Under skoltid samverkar du tillsammans med lärare i åk 1-3 och på eftermiddagen arbetar du i skolans fritidshem och skapar tillsammans med dina kollegor en meningsfull verksamhet för eleverna. Under skoldagen arbetar du trygghetsskapande kring eleverna i och på raster. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av att organisera och genomföra bra rastverksamhet. På eftermiddagarna arbetar du på fritidshemmet utifrån.Kvalifikationer
Det är ett krav att du är legitimerad lärare mot fritidshem och det är meriterande om du har behörighet i idrott och hälsa.Övrig information
Tjänsten är en heltidsanställning om 40 timmar/vecka, förlagd måndag till fredag. Arbetstiden läggs utifrån hela skolans öppettider, som idag är 06.30-18.00.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Semestertjänst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/42". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Annette Sörensen 0850816667 Jobbnummer
9671471