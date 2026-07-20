Grundlärare mot fritidshem - Trollsländan
Salems kommun / Förskollärarjobb / Salem Visa alla förskollärarjobb i Salem
2026-07-20
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Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna. Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Nytorpsskolan i Rönninge är en F-9 skola med ca 300 elever och 45 anställda. Vi finns mitt i villabebyggelsen, nära skog och sjö. Det är lätt att ta sig hit både kommunalt, med bil eller en skön promenad från pendeln. Vår vackra närmiljö nyttjar vi flitigt; i vår utepedagogik och på fritids för de yngre, och vid frilufts- och aktivitetsdagar för de äldre eleverna. Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Vi söker en lärare i fritidshem på heltid tillsvidare som vill vara med och skapa en trygg, meningsfull och utvecklande verksamhet för våra elever.
Som lärare i fritidshem hos oss arbetar du både i fritidshemmet och i skolan. Du är en viktig del av elevernas hela dag och bidrar till att skapa goda förutsättningar för lärande, utveckling och trygghet.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisningen i fritidshemmet utifrån läroplanen. Du samarbetar nära kollegor i fritidshemmet, klasslärare och övriga professioner på skolan. Du kommer också att arbeta med mindre elevgrupper utifrån elevernas behov.
Vi är en liten skola där vi hjälps åt, tar ansvar tillsammans och arbetar nära varandra. Därför söker vi dig som tycker om att samarbeta, tar initiativ och vill vara en aktiv del av verksamhetens utveckling. Hos oss får du möjlighet att använda flera delar av din kompetens och vara med och påverka elevernas hela dag.Kvalifikationer
Vi söker dig som
är legitimerad lärare i fritidshem
har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
är trygg, ansvarstagande och lösningsorienterad
trivs med att samarbeta och bidra till helheten
kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
vill vara med och utveckla en verksamhet där elevernas bästa alltid står i fokus
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
arbete i fritidshem
arbete med elever i behov av särskilt stöd
gruppstärkande och trygghetsskapande arbete
att leda aktiviteter för mindre elevgrupper
Anställningsvilkor
Tjänstgöringsgrad: 100 procent
Anställningsform: Semestertjänst, tillsvidare
Sista ansökningsdag 1 aug, 2026
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salems Kommun
(org.nr 212000-2874), https://salem.se/
144 64 RÖNNINGE Arbetsplats
Salems Kommun Kontakt
Rektor
Maria Robling maria.robling@salem.se +46853259140 Jobbnummer
10006388