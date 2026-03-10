Grundlärare i fritidshem till Värner Rydénskolan
2026-03-10
Dina arbetsuppgifter
Nu söker Värner Rydénskolan två grundlärare till vårt fritidshem! Vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla vår skola. I din roll som grundlärare i vårt fritidshem arbetar du med att skapa en trygg och meningsfull skoldag för våra elever. En viktig del i ditt uppdrag är att stötta våra elevers utveckling och lärande samt uppmuntra eleverna till att ta egna initiativ. Därför ingår det i ditt uppdrag att planera för flera olika aktiviteter utifrån de sju förmågorna så eleverna får möjlighet att utveckla sina behov utifrån egna individuella intressen. I din tjänst kommer du ha goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera dina arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak i att driva fritidshemsverksamheten och hålla i rastaktiviteter för årskurs F-3. Under tiden våra elever går i skolan samverkar du med vår skolpersonal och planerar tillsammans med kollegor. I det fallet du själv är behörig i något ämne kan det även bli aktuellt att du själv bedriver undervisning i ämnet under elevernas skoldag. Tillsammans med dina närmsta kollegor och annan skolpersonal kan du också komma att ordna större aktiviteter såsom utflykter eller studiebesök. Din planering utgår från läroplanen och våra styrdokument. Du bedriver enskild planering men även samplanering tillsammans med några av våra övriga pedagoger i ditt arbetslag.
I arbetslaget diskuterar och beslutar ni om innehållet i undervisningen och om eventuella behov av till exempel ämnesintegrering eller projektstudier i era klasser. Du blir en del av ett arbetslag som ser fram emot ditt deltagande och engagemang. Under tiden våra elever går i skolan samverkar du med vår skolpersonal. I det fallet du själv är behörig i något ämne kan det även bli aktuellt att du själv bedriver undervisning under elevernas skolgång. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och vet hur du på ett effektivt sätt tillämpar dessa i det dagliga arbetet. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. Du är duktig på relationskapande och du är flexibel. Du ska trivas i samarbete med andra och vara lösningsfokuserad.
I denna rekrytering ersätts det personliga brevet av urvalsfrågor för att alla kandidater ska bli bedömda likvärdigt. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Om arbetsplatsen
Värner Rydénskolan är en tvåparallellig F-9 skola med ca 400 elever. Vi är en skola med egna särskilda undervisningsgrupper, 10 förstelärare, driven personal och utöver det en kompetent och stark elevhälsa. Vårt fritidshem har ca 150 elever. Hos oss finner du elever med stor lust till lärande och nyfikenhet på livet och engagerade kollegor som med varmt hjärta brinner för att skapa varje elevs bästa skola.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-10Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
