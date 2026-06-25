Grundlärare i fritidshem till Toftanässkolan
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2026-06-25
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Ref: 20261581Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Här får du möjligheten att vara med och bygga upp en skola för alla! Som lärare hos oss ska din undervisning och ditt pedagogiska arbete vara modernt och kreativt. Tillsammans ska vi hitta strategier för att stärka våra elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling.
Vi söker en grundlärare i fritidshem, gärna med inriktning mot de yngre åren (åk F-3), som tillsammans med sina kollegor vågar utveckla sin undervisning och bli bärare av starka traditioner på skolan. Under tiden våra elever går i skolan samverkar du med vår skolpersonal och det kan också bli aktuellt att du själv bedriver undervisning i ett eller flera ämnen under elevernas skolgång. Tillsammans skapar vi en verksamhet som möter våra elever och vårdnadshavare på bästa sätt utifrån deras individuella behov!Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad grundlärare mot fritidshem. Du får gärna ha tidigare erfarenhet av arbete i skolans värld samt erfarenhet av att bidra i utvecklingsprocesser. Du ska ha god insikt och kunskap i skolans styrdokument och veta hur de på ett effektivt sätt tillämpas i det dagliga arbetet.
Vi förväntar oss också att du har god didaktisk och pedagogisk förmåga samt att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete. Det är viktigt att du utifrån evidensbaserad forskning kan och vill utveckla ditt arbete. Vi förväntar oss att du har både kunskap och vana av att arbeta med digitala verktyg. På Toftanässkolan tycker vi att det är viktigt att alla har ett flexibelt synsätt och en vilja att samarbeta. Eftersom vi har en stark tro på medledarskap, förväntar vi oss också att alla har förmågan och viljan att driva arbetet framåt tillsammans med andra.
Om arbetsplatsen
Toftanäs från idé till verklighet. På skolan ska all verksamhet präglas av en stark inre övertygelse som bygger på skolans vision. Vår grundsyn präglas av att allt och alla kan förbättras och att denna förbättring möjliggörs av att vi åstadkommer den tillsammans. Elevens lärande ska stå i centrum och därför behöver vi utveckla våra förmågor att utveckla ett djupt livslångt lärande, vilket innebär ständig förbättring, inte minst eftersom det är en oviss framtid som vi utbildar våra elever för. Skolan har en uttalad inriktning mot aktivt medledarskap, vilket innebär att man ges förutsättningar samt förutsätts ha förmågor och attityd för att utöva sitt ledarskap oavsett yrkesroll.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat till 2027-06-16
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "526426426435". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Biträdande rektor
Ruzica Pajic Ruzica.Pajic@malmo.se Jobbnummer
9978786