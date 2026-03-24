Grundlärare i fritidshem till Tingdammsskolan
2026-03-24
Ref: 20260655
Till Tingdammsskolan söker vi Grundlärare i fritidshem som vill vara med och fortsätta utveckla och driva vårt fritidshem i rätt riktning tillsammans med engagerade kollegor.
För oss är det viktigt att tillsammans med kollegor planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. Vi har många utbildade fritidspedagoger i vår verksamhet vilket bidrar till både samarbete och samsyn. Hos oss vill vi ge eleverna förutsättningar att växa, utmanas och lyckas genom en planerad verksamhet utifrån deras behov, intresse och erfarenheter. Genom att skapa goda relationer med våra elever lägger vi grunden för lärandet och skapar en meningsfull fritid för våra elever. Du arbetar för att ge eleverna möjlighet att samspela med kamrater genom lek, skapande och rörelse.
Du arbetar också för att utveckla elevens sociala, matematiska och språkliga förmågor utifrån varje elevs individuella förutsättningar. I tjänsten ingår att under skoltid planera och undervisa yngre elever i idrott och musik. Bedömning av elever i idrott och i musik kan ingå. Du planerar och arbetar också tillsammans med kollegor med verksamheten i vårt fritidshem. Tillsammans vill vi på Tingdammsskolan skapa varje elevs bästa skola! En skola med fokus på lärande där eleverna känner sig trygga, delaktiga och framförallt känner glädje!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Vi ser gärna att du har behörighet att undervisa i idrott och hälsa samt i musik. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dessa i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen.
Din undervisning är modern och utifrån evidensbaserad forskning utvecklar ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. För att passa som grundlärare i fritidshem hos oss är det viktigt att du visar intresse och förståelse för andra, att du samarbetar i gruppen och bidrar till att främja laganda. Du uppmärksammar och belönar andras bidrag, du lyssnar och rådfrågar andra, du stödjer och bryr dig om andra, du visar respekt för de andra gruppmedlemmars åsikter och tankar och du har lätt för att kommunicera.
Du ska vara en trygg, närvarande pedagog som känner ett stort engagemang för ditt arbete. Du har god förmåga att samarbeta med dina kollegor och skapar god kontakt med vårdnadshavarna.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Tingdammsskolan är en F-6 skola med 540 elever som ligger i Oxie med fantastiska möjligheter som naturslingor, grönområden, samt rymliga och fräscha lokaler. Alldeles intill den stora skolgården finns vårt bibliotek i världsklass, ny idrottshall, musiksal, hemkunskapssal och fina miljöer som skog, vatten och lekplatser för att stimulera lärandet ytterligare. Vi arbetar för att vara en skola för alla. Vår vision är att både elever och personal ska se fram emot att komma till skolan varje dag.
Med nya fina lokaler med separat arbetsrum och fritidshemsrum på varje avdelning och med naturen runt knuten finns det goda förutsättningar för att skapa undervisning med god kvalitet. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete där skolans förstelärare har ett tydligt uppdrag att implementera skolans åtagandeplan. Skolan har ett komplett elevhälsoteam med samtliga yrkeskategorier på plats. Vi utgår från att elevhälsan börjar i klassrummen med stöd från elevhälsoteamet. Med respekt, engagemang och kreativitet skapar Tingdammsskolan de bästa förutsättningarna för alla medarbetare.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 10/8- 2026Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Lön enligt överenskommelse
Biträdande rektor
Max Gregerstedt max.gregerstedt@malmo.se 0709-39 28 81
