Grundlärare i fritidshem till Rosengårdsskolan
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2026-08-06
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Ref: 20261771 Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu förstärkning till Rosengårdsskolans fritidshem. Som grundlärare i fritidshemmet ansvarar du för planering, undervisning och bedömning i fritidshemmet och skapar en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Du ansvarar för att främja elevens utveckling och lärande samt hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen. Som grundlärare i fritidshemmet erbjuder du eleverna en meningsfull fritid och främjar allsidiga kontakter, social gemenskap samt stärker grupprelationer. Under skoltid samverkar du med skolan genom att stötta eleverna i deras utveckling både individuellt och i grupp.
Som grundlärare i fritidshemmet tillhör du två olika arbetslag. Ett skolarbetslag och ett fritidsarbetslag. Skolarbetslaget består av förstelärare, grundskolelärare, grundlärare i fritidshemmet och elevassistenter som ser fram emot ditt deltagande i planeringen och utförandet av det pedagogiska arbetet med eleverna. Den undervisande försteläraren fungerar som arbetsledare för skolarbetslaget. På eftermiddagarna ansvarar du för fritidsverksamheten på din avdelning med hjälp av dina kollegor. Vidare deltar du aktivt i skolans fortlöpande utvecklingsarbete. I utvecklingsarbetet jobbar vi alla tillsammans för att upprätta och bibehålla en god lär- och arbetsmiljö för elever och medarbetare såväl i skolan som på fritidshemmet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundlärare med inriktning mot fritidshem. Du har goda kunskaper om skolans styrdokument och förmåga att tillämpa dem effektivt i det dagliga arbetet. Din didaktiska och pedagogiska skicklighet gör att du självständigt kan leda och organisera undervisningen för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö under hela skoldagen. Du har en förmåga att arbeta evidensbaserat där du utvecklar din undervisning med stöd i aktuell forskning och med en god vana använder du digitala verktyg på ett pedagogiskt och effektivt sätt.
Vi söker en engagerad och trygg ledare som skapar en inkluderande och motiverande lärmiljö. Du har lätt för att bygga goda relationer med både elever och kollegor och du har en särskild förmåga att möta elever med utmanande beteenden. Genom ditt ledarskap väcker du nyfikenhet och främjar elevernas utveckling och lärande. Vidare trivs du med att arbeta i team och har ett flexibelt, prestigelöst och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Vår verksamhet har ett tydligt språkutvecklande fokus. Om du delar vår vision och vill vara med och bidra till en meningsfull fritid för våra elever är du varmt välkommen att söka!
Om arbetsplatsen
Rosengårdsskolan är en skola med 450 elever från årskurs F-9 i grundskolan samt drygt 20 elever i anpassad grundskola. Majoriteten av eleverna har svenska som andraspråk. Vårt fritidshem är fördelat på fem avdelningar och arbetar med lärande hela dagen.
Vi arbetar uthålligt med SKUA, språk- och kunskapsutvecklande undervisning i alla ämnen. På Rosengårdsskolan arbetar vi utifrån tydliga strukturer och all personal följer Rosengårdsmodellen. Vi har ett tydligt resultatfokus och vårt systematiska arbete har bidragit till att våra nior de senaste åren lämnat Rosengårdsskolan med goda resultat.
Vi vill att all personal är välutbildad med ett lågaffektivt förhållningssätt och ser prestigelöshet och en lärande organisation som viktiga begrepp i verksamheten. Vi har höga förväntningar på varandra och ser det som självklart att alla bidrar till en god arbetsmiljö. Vi ser alla medarbetare som elevhälsa och det är vi tillsammans, oavsett profession, som arbetar för varje elev med fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261771". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Biträdande rektor
Katarina Norrgård katarina.norrgard@malmo.se +46708343781 Jobbnummer
10024333