Grundlärare i fritidshem till Rörsjöskolan
Malmö kommun / Pedagogjobb / Malmö Visa alla pedagogjobb i Malmö
2026-03-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260497 Publiceringsdatum2026-03-08Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad? Vill du få regelbunden kompetensutveckling på arbetstid? Vill du arbeta tematiskt? Vill du undervisa både i skolan och på fritidshemmet? Vill du ingå i ett drivande och lustfyllt Team?
Kompetensutveckling: Som grundlärare i fritidshem på Rörsjöskolan kommer du att få schemalagd kompetensutveckling som riktare sig till dig som arbetar i vårt fritidshem. Kompetensutbildningen utgår ifrån det behov som finns hos våra elever kopplat till det som du och dina kollegor önskar att få en ökad kompetens i. Nyligen har vi fått utbildning i CPS och just nu har våra arbetslagsledare lagt upp en plan kring vår bokcirkel med ämnet Övergångar i fritidshemmet. Att arbeta tematiskt på Rörsjöskolans innebär att du tillsammans med dina kollegor kommer att bygga det pedagogiska arbetet på fritidshemmet utifrån vårt tematiska årshjul.
Planering: Vi följer en gemensam struktur som bygger på planera- genomföra- analysera. För oss är Lgr 22 en självklar stomme i vår undervisning på fritidshemmet. Undervisning som grundlärare i fritidshem är du en av våra drivande medarbetare då det gäller att omsätta teori till praktik. Du kommer att ha egen schemalagd undervisning varje vecka under skoldagen och såklart under vår fritidshemstid, allt utifrån din kompetens. Planeringstillfälle för hela fritidshemmet F-6, sker under en hel förmiddag per vecka
Handledning: Hos oss på Rörsjöskolan finns det en specialpedagog som är direkt kopplad till fritidshemsverksamheten. Detta innebär att du och dina kollegor ges möjlighet till regelbunden handledning.
Teamet: Teamet hos oss är centralt och viktigt. Det är genom att arbeta tillsammans som vi skapar en trivsam och glad arbetsplats, där vi och våra elever skapar varje elevs bästa skola. En viktig komponent hos oss är att vi har det roligt på arbetet. Tillsammans skapar vi ett driv hos oss själv och med varandra som för verksamheten framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundlärare i fritidshem och som har erfarenhet av att vara länken mellan skoldagen och fritidshemsverksamheten. Du är insatt i skolans och fritidshemmets uppdrag och kan driva verksamheten med utgångspunkt i läroplanen och våra styrdokument. Vi vill att du har förmågan att anpassa undervisningen och aktiviteterna för att eleverna ska lyckas och utifrån deras förutsättningar. Du ska vara flexibel och ha förmågan att ställa om när du ställs inför nya situationer.
Du ska vara en god kommunikatör, kunna hantera stressiga situationer och se arbetet som en härlig utmaning. Viktigt för oss är att man ser barnen i ett heldagsperspektiv. Självklart är du en positiv person som tar ansvar för både din del och helheten med det du arbetar med. Detsamma gäller för kontakt med vårdnadshavare och andra du kommer i kontakt med i ditt arbete. För att passa som grundlärare hos oss tror vi att du har förmågan att ta initiativ och driva framåt. Vi tror också att du kan inspirera andra och är trygg, både i dig själv och i din yrkesroll. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Känner du att du kan bidra för att göra vår skola ännu bättre? Sök då tjänsten hos oss!
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Rörsjöskolan är en F-6-skola med drygt 700 elever i fyra paralleller. Skolan finns i Rörsjöstaden, i centrala Malmö med närheten till såväl grönområden som kulturella aktiviteter. Våra byggnader är charmiga, då de anknyter till vår långa och traditionsrika historia. Samtidigt anpassar vi lokalerna till de krav som ställs på en modern skola. Vi har även en härlig skolgård med plats för olika aktiviteter.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: 2026-08-01Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sveriges lärare
Charlotta Gedik Cederberg charlotta.gedikcederberg@hotmail.com 040-346601 Jobbnummer
9783508