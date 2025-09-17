Grundlärare i fritidshem till Risebergaskolan
Malmö kommun / Pedagogjobb / Malmö Visa alla pedagogjobb i Malmö
2025-09-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252199 Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Risebergaskolan söker en grundlärare i fritidshem och vi söker just dig som vill bli en del av vår fantastiska skola! Risebergaskolan värdesätter fritidshemmet som en central del av barnens utveckling och lärande. Hos oss får du arbeta i ett team av fullt behöriga pedagoger som brinner för att skapa en trygg och stimulerande miljö för varje barn.
Som grundlärare fritidshem planerar och genomför du undervisningen i vårt fritidshem och i samverkan under skoltid. Utifrån läroplan och styrdokument skapar vi tillsammans en trygg miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling samtidigt som de får en lekfull och meningsfull fritid. I fritidshemmet strävar vi också efter att främja allsidiga kontakter, social gemenskap och stärka grupprelationer. Du kommer att ingå i ett arbetslag som består av grundskollärare och grundlärare i fritidshem där ni tillsammans ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Hos oss på Risebergaskolan erbjuds du en unik arbetsmiljö där vi tillsammans har kompetensfokus och gör varandra bättre. Som medarbetare prioriterar vi din goda arbetsmiljö. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundlärare i fritidshem. Erfarenhet och behörighet att undervisa i ett eller flera ämnen är meriterande. Har du erfarenhet av arbete som grundlärare i fritidshem ser vi även det som meriterande. Du har god insikt i skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt arbete, både under skoldagen och på fritidshemmet. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och goda lärandemiljöer till våra elever under hela deras dag. Du samarbetar väl med kollegor, ni lär tillsammans och utvecklar verksamheten utifrån relevant forskning. Du har lätt för att skapa goda och förtroendeingivande relationer med elever, föräldrar och kollegor. Vi ser fram emot att träffa dig och att du skall bli en del av vårt team!
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Risebergaskolan söker en grundlärare i fritidshem och vi söker just dig som vill bli en del av vår fantastiska skola! Risebergaskolan värdesätter fritidshemmet som en central del av barnens utveckling och lärande. Hos oss får du arbeta i ett team av fullt behöriga pedagoger som brinner för att skapa en trygg och stimulerande miljö för varje barn. Som grundlärare fritidshem planerar och genomför du undervisningen i vårt fritidshem och i samverkan under skoltid. Utifrån läroplan och styrdokument skapar vi tillsammans en trygg miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling samtidigt som de får en lekfull och meningsfull fritid. I fritidshemmet strävar vi också efter att främja allsidiga kontakter, social gemenskap och stärka grupprelationer. Du kommer att ingå i ett arbetslag som består av grundskollärare och grundlärare i fritidshem där ni tillsammans ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Hos oss på Risebergaskolan erbjuds du en unik arbetsmiljö där vi tillsammans har kompetensfokus och gör varandra bättre. Som medarbetare prioriterar vi din goda arbetsmiljö.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Efter överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sveriges lärare
Thomas Magnusson thomas.s.magnusson@malmo.se 040-349090 Jobbnummer
9514111