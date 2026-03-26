Grundlärare i fritidshem till Kulladalsskolan
Ref: 20260693 Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi på Kulladalsskolan en grundlärare i fritidshem! På Kulladalsskolan får du möjlighet att arbeta i en organisation med hög andel fritidslärare och pedagoger. I vårt åtagande arbetar vi med god undervisning, variation och har ett språkligt fokus. Som grundlärare i fritidshem hos oss planerar du tillsammans med dina kollegor utifrån elevgruppens behov och intresse. Kulladalsskolan har en organisation med fokus på den gemensamma planeringen med utvärdering och analys i processdialoger.
Till hjälp i det systematiska kvalitetsarbetet har vi processtödjare i varje arbetslag både i skolan och fritids samt förstelärare i fritidshem och skola. Utifrån läroplan och styrdokument skapar vi tillsammans en trygg miljö som syftar till att stärka eleverna i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling samtidigt som de får en meningsfull fritid. Under skoldagen samverkar du med våra övriga lärare. Samverkan kan se olika ut och kan innefatta spegellektioner där fritidlärare förstärker ämnet utifrån sin kompetens, har ämneslektioner så som t.ex rastkul, bild, värdegrundslektioner mm. Som fritidslärare är du trygg i att hålla lektioner och aktiviteter. Tillsammans skapar vi en verksamhet som möter våra elever och vårdnadshavare på bästa sätt utifrån deras individuella behov!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket.
Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dessa i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete, skapa studiero och en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen. Du känner dig trygg i ditt ledarskap och har förmåga att anpassa undervisningen och aktiviteter så att eleverna får möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. Självklart är du en person som arbetar för att eleverna ska lämna skolan med framtidstro och förmåga att göra egna val. Du bidrar till att eleverna får möjlighet att utveckla kunskaper, värden, färdigheter och förmågor för ett aktivt och självständigt liv.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Kulladalsskolan är en f-6-skola med ca 560 elever och på fritidshemmet går drygt 380 elever. På Kulladalsskolan arbetar du i ett nära samarbete med dina kollegor för att skapa en helhet för eleverna. Hos oss är det viktigt med relationer och att se varje elevs behov och möjligheter, att varje elev känner delaktighet i en lärande gemenskap. På Kulladalsskolan får du en mycket hög andel behöriga kollegor inom alla yrkeskategorier. Arbete i arbetslag och ämneslag är Kulladalsskolans grundidé för hög kvalitet, likvärdighet och ett delat ansvar. På Kulladalsskolan finns ett skolbibliotek med bibliotekarie och ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, elevkoordinator, skolpsykolog, specialpedagoger och förstelärare i specialpedagogik som tillsammans med dig strävar efter att skapa en undervisning som är tillgänglig för alla elever. På skolan prioriteras de praktiskestetiska ämnena genom en undervisning som bedrivs av ämneslärare redan från förskoleklass. Skolan prioriterade fokusområden under läsåret 25/26 är att utveckla en språk- och kunskapsutvecklande undervisning i alla ämnen samt en undervisning som är tillgänglig för alla elever. Som medarbetare på Kulladalsskolan får och förväntas du vara med och bidra till utveckling för att skapa varje elevs bästa skola. Vi lär och utvecklas tillsammans.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 10/8- 2026Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb.
https://malmo.se/
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Anja Jönsson anja.jonsson@malmo.se 073-14 43 630 Jobbnummer
