Grundlärare i fritidshem till Granbackaskolan, Solna stad
2025-10-07
Tillsammans utvecklar vi skolor där alla barn ska kunna lyckas i sitt tillägnande av nutidens och framtidens viktiga kunskaper.
Vår målsättning är att ge alla barn kunskaper som rustar dem för livet. Vi tror att det är mötet mellan barn och personal som är det allra mest avgörande för att nå goda resultat. Håller du med? Då söker vi dig!
Granbackaskolan är en lågstadieskola med åldershomogena klasser från förskoleklass upp till årskurs 3. Vi strävar dagligen efter att ge skolans 300 elever viktiga verktyg i form av självförtroende, social kompetens och kritiskt tänkande. Vi ser trygghet som en självklar förutsättning för skolframgång.
Vad innebär arbetet?
Som grundlärare i fritidshem i Solna stad får du möjlighet att växa tillsammans med pedagoger som är engagerade och har höga förväntningar på elevers möjlighet att utvecklas och lära. Ditt uppdrag är att skapa utvecklande och pedagogiskt medvetna lärmiljöer och aktiviteter samt främja sociala kontakter, lek och positiv gemenskap utifrån läroplanen för grundskolan. Just nu har Solna stad extra stort fokus på rastverksamhet.
Du kommer att ingå i ett arbetslag som skall utforma och utveckla verksamheten och lägga en god grund för barnens utveckling. Skolutvecklingen i Solna omfattar språkutvecklande arbetssätt, digitalisering, värdegrund och anpassning av lärmiljön. En viktig del av arbetet är att utveckla det sociala klimatet så att alla elever mår bra och trivs i gruppen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
- är utbildad grundlärare i fritidshem
- har erfarenhet av att arbeta som grundlärare i fritidshem
- har erfarenhet av olika former av samverkan (föräldramöten, daglig kontakt etc)
- har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
- har kunskap om barns utveckling
- kan koppla verksamheten till läroplan och övriga styrdokument
- har goda språkkunskaper i svenska och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi söker dig som är engagerad och intresserad av fritidshemmets och skolans utveckling samt väl förtrogen med läroplanen. Som lärare i fritidshem känner du glädje och lust att följa barns utveckling och brinner för att skapa en tillgänglig lärmiljö som möter alla elever. Vidare tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, är lugn, stabil och strukturerad.
Som person är du initiativtagande och sätter gärna igång aktiviteter. Rollen kräver att du är bra på att organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Som lärare i fritidshem behöver du kunna kommunicera tydligt så att alla förstår. Det är också viktigt att du är relationsbyggande och kan samarbeta med andra människor och lyssna på dem.
Mer information och ansökan
Tjänsten är tillsvidare på 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till biträdande rektor Emma Blennow Pettersson på emma.blennow-pettersson@solna.se
.
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 21/10. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar. I verksamheten ingår förskola och öppna förskolan, fritidshem, grundskola, gymnasium, anpassad skola och anpassad gymnasieskola.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
