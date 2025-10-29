Grundlärare i fritidshem till Bulltoftaskolan
Ref: 20252543 Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi på Bulltofta rektorsområde en grundlärare i fritidshem med placering på Mölletoftaskolan. Du kommer att tillhöra ett arbetslag på fritids och blir en del av ett härligt gäng som strävar efter varje elevs bästa skola!
På Bulltofta rektorsområde erbjuds du möjligheten att vara med och skapa en inspirerande fritidsverksamhet för våra elever. Som grundlärare i fritidshem hos oss planerar och genomför du undervisningen samt bedömer eleverna i vårt fritidshem.
Utifrån läroplan och styrdokument skapar vi tillsammans en trygg miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i både deras kunskapsutveckling och personliga utveckling, samtidigt som de får en meningsfull fritid.
I fritidshemmet strävar vi också efter att främja allsidiga kontakter, social gemenskap och stärka grupprelationer. Under tiden våra elever går i skolan samverkar du med vår skolpersonal, och det kan även bli aktuellt att du själv bedriver undervisning i ett eller flera ämnen under elevernas skolgång.
Tillsammans skapar vi en verksamhet som möter våra elever och vårdnadshavare på bästa sätt utifrån deras individuella behov!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare i fritidshem. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket.
Du har god insikt och kunskap om skolans styrdokument och tillämpar dessa i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärmiljö för våra elever - under hela dagen.
Din undervisning utgår från evidensbaserad forskning, och du har god vana att arbeta effektivt med relevanta digitala verktyg.
För att passa som grundlärare i fritidshem hos oss är det viktigt att du är nyfiken, driven och engagerad samt trivs med att samarbeta tillsammans med andra.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Inom Bulltofta rektorsområde finns det cirka 500 elever fördelat mellan de tre skolorna Bulltoftaskolan, Karlshögsskolan och Mölletoftaskolan. På Bulltoftaskolan går cirka 300 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Det finns en klass i varje årskurs i åk F-3 på Bulltoftaskolan och från årskurs 4 bildas tre paralleller då elever från Bulltoftaskolan, Karlshögsskolan och Mölletoftaskolan slås ihop. Bulltoftaskolan ligger i anslutning till Beijerspark. Karlshögsskolan och Mölletoftaskolan är två av Malmös minsta skolor, Karlshögsskolan ligger i villaområdet Håkanstorp och Mölletoftaskolan på gamla Bulltofta flygfält, nära Flygfältsparken. Det går cirka 100 elever på vardera av dessa två skolor, från förskoleklass till och med årskurs 3. På Bulltofta rektorsområde kommer du att vara med och bidra till utveckling av vårt just nu pågående förändringsarbete där nytänkande är vår grund och sker genom samarbete
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: [Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster:1
Tillträde: enligt överrenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
