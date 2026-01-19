Grundlärare i fritidshem till Bäckagårdsskolan
2026-01-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260110 Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad - varje dag?
På Bäckagårdsskolan söker vi nu en engagerad och kreativ grundlärare i fritidshem som vill bli en del av ett härligt och kompetent kollegium där vi tillsammans arbetar för varje elevs bästa skoldag.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där trygghet, gemenskap och utveckling står i centrum. Som grundlärare i fritidshem planerar, genomför och utvecklar du undervisningen i fritidshemmet med utgångspunkt i skolans styrdokument. Tillsammans skapar vi en meningsfull och stimulerande lärmiljö som stärker elevernas kunskapsutveckling, sociala färdigheter och personliga växande.
I vårt fritidshem arbetar vi aktivt för att främja social gemenskap, goda relationer och allsidiga kontakter. Du ser elevens hela dag och är en viktig del i helheten kring eleven. Under skoltid samverkar du nära med lärare och övrig skolpersonal, och det kan även ingå undervisning i ett eller flera ämnen utifrån din behörighet och verksamhetens behov.
Vi erbjuder dig:
• Ett varmt och inkluderande arbetsklimat
• Möjlighet att påverka och utveckla fritidshemmets innehåll
• Ett nära samarbete med engagerade kollegor
• En verksamhet som sätter elevens bästa i fokus
Tillsammans skapar vi en skola där elever och vårdnadshavare möts med professionalism, engagemang och omtanke - utifrån varje elevs individuella behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad och behörig/legitimerad grundlärare i fritidshem och som vill vara med och forma en trygg, inspirerande och utvecklande skoldag för våra elever.
Hos oss är fritidshemmet en viktig del av helheten kring eleven. Du har god insikt i skolans styrdokument och förmåga att omsätta dem i det dagliga arbetet. Du planerar, leder och organiserar din undervisning med fokus på att skapa meningsfulla, inkluderande och stimulerande lärmiljöer - både under skoltid och i fritidshemmets verksamhet.
Vi ser miljön som den tredje pedagogen, vilket innebär att du aktivt arbetar med att utveckla fysiska och pedagogiska lärmiljöer som väcker nyfikenhet, främjar delaktighet och stödjer elevernas lärande, sociala samspel och självständighet.
Du har ett lågaffektivt och relationellt förhållningssätt, och möter eleverna med tydlig struktur, trygghet och omtanke. Du är skicklig på att anpassa verksamheten utifrån både gruppens och enskilda elevers individuella behov. För dig är samarbete en självklarhet, och du bygger med lätthet goda och förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av arbete som grundlärare i fritidshem
• Ämnesbehörighet i ett eller flera skolämnen
Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och vara en viktig del i en verksamhet där elevens bästa alltid står i centrum.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Om arbetsplatsen
Bäckagårdsskolan är en trygg och trivsam skola i ett lugnt villaområde, med närhet till natur och Gyllinsträdgård. Skolan har en stor och inspirerande skolgård samt fräscha och välanpassade lokaler som skapar goda förutsättningar för undervisning och samarbete. Här möts du av studiemotiverade elever, hög lärarbehörighet och goda studieresultat. Skolan präglas av trygghet, gemenskap och goda relationer mellan elever och personal. Vi arbetar målmedvetet för att varje elev ska bli sedd, hörd och stöttad i sin utveckling, med en värdegrund som genomsyras av värme, delaktighet och stolthet.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
