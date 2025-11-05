Grundlärare i fritidshem till Augustenborgsskolan
2025-11-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20252609 Publiceringsdatum2025-11-05
Ref: 20252609 Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi på Augustenborgsskolan en grundlärare i fritidshem. Som grundlärare fritidshem ansvarar du för planering, undervisning och bedömning i fritidshemmet och skapar en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Vidare ansvarar du för att främja elevens utveckling och lärande samt hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen.
I uppdraget ingår att erbjuda eleverna en meningsfull fritid och främja allsidiga kontakter, social gemenskap samt stärka grupprelationer. Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i skolan som handlar om att eleverna ska få möjlighet att utforska, pröva, skapa och leva den kunskap som de har erövrat. Detta uppdrag kan vi lyckas med tillsammans genom ett gott samarbete i arbetslagen där vi planerar, följer upp och utvärderar verksamheten. Detta för att på bästa sätt erbjuda ett fritidshem som inte bara ger rätt förutsättningar för utveckling och lärande utan som säkerställer att eleverna faktiskt får det.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dessa i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen.
Din undervisning är modern och utifrån evidensbaserad forskning utvecklar ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg.
Om arbetsplatsen
Augustenborgsskolan är en F-9-skola i Malmös södra innerstad med ca 750 elever. Vi är en mångkulturell skola med elever och personal från alla världens hörn. Här finns nyfikna elever med stor lust att lära. På vår skola arbetar vi i arbetslag tillsammans med kompetenta och drivna kollegor. Du får en verksamhetsnära skolledning som förväntar sig att du tar ansvar för din egen, dina kollegors och helaskolans utvecklingsarbete. Vi arbetar tillsammans och samarbete är en nyckelkompetens på vår skola. Skolan har strukturer för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Vi arbetar med att utveckla genrepedagogiken och värdegrundsarbetet på hela skolan. Just nu arbetar vi med att utveckla vårt elev- och lärarnära elevhäsoarbete. En del av detta är att öka speciallärarkompetensen på skolan.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
