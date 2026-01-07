Grundlärare i fritidshem på Simrislundsskolan
2026-01-07
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.

Arbetsuppgifter
Vill du arbeta på en skola där samarbete och utveckling är en självklar del av vardagen? Hos oss får du inte bara ett jobb du blir en del av ett team som lär av varandra, växer tillsammans och skapar en verksamhet som gör skillnad för eleverna varje dag.
Om arbetsplatsen
På Simrislundsskolan möts du av engagerade kollegor, en varm kultur och en arbetsmiljö som ger dig utrymme att utvecklas. Vi tror på tillit, samarbete och ett meningsfullt arbetsliv där varje medarbetare gör skillnad.
Vi arbetar för ett heldagslärande där alla professioner skolledning, skola, fritidshem och elevhälsa samarbetar för elevernas bästa. Hos oss är lärande en röd tråd genom hela dagen, och fritidshemmet är en viktig del av elevernas utveckling.Dina arbetsuppgifter
Som grundlärare i fritidshem hos oss får du:
• Skapa en meningsfull fritid genom att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter som stimulerar elevernas lärande och sociala utveckling.
• Bidra till trygghet och inkludering med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt där varje elev blir sedd och delaktig.
• Utvecklas tillsammans med kollegor en förmiddag i veckan är avsatt för gemensam planering och kollegialt lärande. Du blir en del av ett team som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete, lägger stor vikt vid elevernas delaktighet och har i allt arbete elevernas språkutveckling i fokus.
Vem är du?
Du är en engagerad pedagog som:
• Brinner för att skapa en trygg och stimulerande fritidsverksamhet.
• Ser varje elevs unika behov och ger dem möjlighet att påverka sin vardag.
• Vill utvecklas och bidra till ett arbetslag som tänker framåt.
• Du är en tydlig ledare som skapar struktur och inspirerar till lärande. Kvalifikationer
Du har en lärarexamen med inriktning mot fritidshem eller en annan likvärdig utbildning. Det märks tydligt i ditt arbete att du har fokus på målen och att du grundar din undervisning på analys av resultat och elevernas behov.
Hos oss får du möjlighet att växa och göra skillnad varje dag.
Redo att ta nästa steg i din utveckling? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi som arbetar i Simrishamns kommun har en stor inverkan på människors liv. Vi jobbar nära våra kommuninvånare med service, vänlighet och respekt.
