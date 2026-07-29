Grundlärare i fritidshem F-4 till Söderkullaskolan
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2026-07-29
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Ref: 20261669Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Nu söker Söderkullaskolan dig som är legitimerad grundskollärare i fritidshem F-4 och som är engagerad, intresserad av fritidshemspedagogik, är kollegial och känner dig trygg i ditt ledarskap. Du kommer att ingå i ett engagerat team av pedagoger där vi tillsammans planerar, genomför och följer upp elevernas utbildning och utveckling utifrån fritidshemmets läroplan. I denna roll har du ett specifikt pedagogiskt ansvar för den avdelning som du i huvudsak arbetar på. Som utbildad grundlärare i fritidshemmet förväntas du vara med i någon av våra tre utvecklingsgrupper. Där ligger fokus på förbättrande och utvecklande arbete för hela fritidshemmet på Söderkullaskolan. Vi arbetar på att skapa det bästa förutsättningarna för varje elevs lärande och utveckling i en trygg miljö.
Vi arbetar aktivt tillsammans med skolans elevhälsoteam kring vår tillgängliga lärmiljö på fritidshemmet. Vi arbetar för att eleverna ska få en röd tråd genom hela sin skoldag hos oss. Under skoltid samverkar du med vår skolpersonal och det kan också bli aktuellt att du själv bedriver undervisning i ett ämne under elevernas skolgång. Tillsammans skapar vi en verksamhet som möter våra elever och vårdnadshavare på bästa sätt utifrån deras individuella behov. Arbetstiden är mellan kl. 06.15 och 17.30. Du förväntas kunna öppna och stänga på fritidshemmet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad grundlärare i fritidshemmet. Erfarenhet av språkutvecklande arbetsmetoder samt goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift ser vi som meriterande. Det är också meriterande om du har bild eller musik som sidoämne. Du har en god insikt i och kunskap om skolans och fritidshemmets styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god pedagogisk förmåga och ett starkt ledarskap i och utanför klasrummet vilket bidrar till att du kan leda och oragnisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö för alla våra elever.
För att passa som grundlärare på vårt fritidshem är det viktigt att du ser möjligheter, är en god relationsskapare, att du ser och hör eleverna, att du är en bra kollega som har lätt att samarbeta och att du är flexibel. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och ser att god service är en självklarhet gentemot våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Söderkullaskolan är en F-9 skola i södra Malmö där våra ca 850 elever står i centrum. Vi arbetar för ett gott arbetsklimat som stimulerar elevernas motivation, ansvarstagande och lust att lära. Vi vill att Söderkullaskolan ska vara varje elevs bästa skola där alla lyckas, känner sig trygg och får en god framtidstro. I årskurs 7-9 har vi en riksrekryterande spetsutbildning i engelska där en klass elever läser engelska i ett högre tempo. Söderkullaskolan har fem fritidshemsavdelningar med cirka två utbildade grundlärare per avdelning. På fritidshemmet arbetar vi mycket med fritidshemsutveckling kring undervisning, raster och social utveckling. För oss är det viktigt att vi är många som är delaktiga i detta arbete.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://site201.reachmee.com/malmostad/malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261669". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges Lärare
Moeeza Moeen moeeza.moeen@malmo.se Jobbnummer
10014561