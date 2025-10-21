Grundlärare i förskoleklass till Västerbergsskolan
Mölndals kommun / Förskollärarjobb / Mölndal Visa alla förskollärarjobb i Mölndal
2025-10-21
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Välkommen till Västerbergsskolan En unik möjlighet att forma framtidens utbildning!
Västerbergsskolan är en F-6 skola med ca 200 elever, belägen vid foten av Änggårdsbergen, med naturen precis utanför dörren. Vi har en fantastisk nybyggd skolgård som eleverna själva har varit med och format tillsammans med arkitekter och pedagoger. Skolskogen ger oss oändliga möjligheter till lärande utomhus. Skolan ligger centralt, vilket gör det lätt att ta sig hit med kollektivtrafik. Dessutom kommer det finnas parkeringsmöjligheter för både bil och cykel samt laddning för elbilar. Här på Västerbergsskolan är vi en sammansvetsad personalgrupp som arbetar tillsammans för att göra skillnad i våra elevers liv. Vi strävar efter att skapa en positiv och inkluderande skolmiljö där alla ska känna sig delaktiga, och vi ser gärna att du som söker delar samma engagemang.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Som lärare på Västerbergsskolan kommer du att vara klassföreståndare för en förskoleklass och tillsammans med en kollega ansvara för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i enlighet med gällande styrdokument och pedagogiska mål. Du kommer att arbeta med att skapa en stimulerande och utvecklande lärmiljö där elevernas individuella behov och förutsättningar tas i beaktande.
I rollen ingår att arbeta både individualiserat och i grupp, med särskilt fokus på att stärka elevernas språkliga och kunskapsmässiga utveckling. Du kommer även att vara en viktig del i klassens sociala och pedagogiska sammanhang, där du bidrar till att bygga goda och trygga relationer med elever och föräldrar. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga lärare och lärare i fritidshem, inklusive specialpedagog, för att säkerställa att alla elever får det stöd de behöver.
Som klassföreståndare förväntas du även delta i möten och utvecklingssamtal, hålla föräldramöten, samt vara en aktiv del i skolans kontinuerliga utvecklingsarbete. Vi värdesätter att du är en engagerad och lösningsorienterad pedagog som aktivt bidrar till en positiv och inkluderande skolmiljö där varje elev har möjlighet att nå sin fulla potential.
Tjänsten är ett föräldravikariat.Kvalifikationer
Legitimerad Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i F-3
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285384". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
Rektor
Ulrika Björk ulrika.bjork@molndal.se 031-3152145 Jobbnummer
9568024